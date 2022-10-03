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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 56 лет председателю наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу

Михаил Куснирович

Михаил Куснирович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Куснирович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова:

— Дорогой Михаил Эрнестович! Очень приятно, что именно мне доверили такую важную и ответственную миссию, как поздравить Вас с Днем Рождения. Про Вас все говорят, что Вы — человек-праздник. Это уже стало немножко расхожими словами, но как же по-иному описать то, кем Вы являетесь для всех, кто знает Вас лично, и для тех, кто знает Вас по Вашим делам! Вы неутомимы, неистощимы на выдумку и поиск неординарных решений, Вы просто купаетесь в общении и человеческих эмоциях и не мыслите своей жизни без поддержки культуры и искусства. Дай бог Вам здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения Ваших друзей и близких, радости и удовлетворения от того, что Вы делаете для них и для всех нас.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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