Только часики и тикают

Получив ворох приглашений от отечественных брендов, я планировала составить светский отчет на основании только этих (нежданных) маркетинговых активностей. Однако положение спасли два хороших театральных мероприятия, которые возникли по краям рабочей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основательница Yuliawave Юлия Василевская открыла просторный бутик на Патриарших. Путь от основания бренда (читай — сочиненного к собственному дню рождения платья) до предприятия с производством был пройден за восемь лет. Бутик представил коллекцию Iron Hand (тут поклонники творчества Антона Лапенко могут вспомнить банду «Железные рукава»), поэтому к церемонии открытия были привлечены не только видные красавицы вроде Ксении Соловьевой и Светланы Бондарчук, но и отряд байкеров, которые устроили шоу прямо в нешироком Большом Козихинском переулке. В ассортименте кожаных курток бренда обнаружилась совсем уж дерзкая — с надписью «Every Generation Needs A New Revolution». Соседняя кондитерская Angel`s Cake и правда вздрогнула. От рева моторов.

Днем позже напомнил о себе бренд постарше. Часовой завод «Ракета» в баре Level2 представил выпущенные в коллаборации с СТВ часы, посвященные 25-летию фильма «Брат». Наверное, это симптоматично, ведь самые популярные киночасы западного мира — бесконечно длящийся коллаб бондианы и Omega. Но там, где у них мужчина в смокинге под музыку Джона Барри и Монти Нормана вежливо представляется: «Бонд, Джеймс бонд», у нас — растянутый свитер, музыка Вячеслава Бутусова и ласковое: «Не брат я тебе, гнида черножопая». Директор «Ракеты» Дэвид Хендерсон-Стюарт, работающий в России с 1997 года, рассказал, что посмотрел «Брата» уже в процессе сотрудничества с кинокомпанией, зато целых три раза. «Да, русские люди были тогда очень бедные, зато они были очень щедрые!» — сделал он неожиданный вывод из картины Алексея Балабанова. Кстати, часы, которыми президент Владимир Путин заменил некогда любимые Blancpain, производит бренд ИПФ, который также входит в группу «Ракета». Так что у них все хорошо.

Чему конкретно была посвящена вечеринка бренда WOS Андрея Артемова в Новом пространстве Театра наций, мне так и не удалось понять. Похоже, что главному: обняться и поговорить. И это было лучшее решение из возможного. Параллельно открывал собственный бутик (и тоже на Патриарших) независимый бренд Sorelle, основанный всего пять лет назад. А возлюбленное дитя российской Melon Fashion Group бренд категории массмаркет Love Republic устроил вечеринку в «Симаче». Раньше таких громких светских активностей у них не бывало, но получилось мило: модели не дефилировали, а плясали под кавер-группу, которая стилистически явно метила играть на вечеринках Gucci, но теперь так.

Что до театра, то Юлия Пересильд в свой день рождения показала музыкальный спектакль «Мужчина / Женщина». Это был вечер в пользу благотворительного фонда «Галчонок», за который госпожа Пересильд дерется, как лев. И точно небезуспешно: кроме режиссера Алексея Учителя премьеру посетили Сергей Капков, Виктория Манасир, Виктория и Антон Борисевич и Михаил Куснирович. Последний аккуратно перенесся и в замыкающее театральное событие — вручение премии Корша в Театре наций. Премия со статуэткой в виде кирпича была учреждена всего-то год назад. Тогда это было весело и солидно: вел Иван Ургант вместе с Юлией Пересильд, Чулпан Хаматова вручала кирпич режиссеру Алвису Херманису, присутствовавшему по видеосвязи, в зале аплодировали Герман Греф, Константин Эрнст, Кирилл Шамалов и другие. В этот раз из прошлогоднего состава остался буквально господин Куснирович, ну и сохранивший театр худрук Евгений Миронов. Церемония тем не менее получилась сердечной и оптимистической. Робер Лепаж (получил приз за спектакль «Мастер и Маргарита».— “Ъ”) сообщил по видеосвязи из Нью-Йорка, что очень ждет возможности воссоединиться с русскими друзьями. А это звучит не только как обещание вернуться, но и как приглашение, не правда ли?

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”