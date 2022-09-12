Только часики и тикают

Получив ворох приглашений от отечественных брендов, я планировала составить светский отчет на основании только этих (нежданных) маркетинговых активностей. Однако положение спасли два хороших театральных мероприятия, которые возникли по краям рабочей недели.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Основательница Yuliawave Юлия Василевская открыла просторный бутик на Патриарших. Путь от основания бренда (читай — сочиненного к собственному дню рождения платья) до предприятия с производством был пройден за восемь лет. Бутик представил коллекцию Iron Hand (тут поклонники творчества Антона Лапенко могут вспомнить банду «Железные рукава»), поэтому к церемонии открытия были привлечены не только видные красавицы вроде Ксении Соловьевой и Светланы Бондарчук, но и отряд байкеров, которые устроили шоу прямо в нешироком Большом Козихинском переулке. В ассортименте кожаных курток бренда обнаружилась совсем уж дерзкая — с надписью «Every Generation Needs A New Revolution». Соседняя кондитерская Angel`s Cake и правда вздрогнула. От рева моторов.
Днем позже напомнил о себе бренд постарше. Часовой завод «Ракета» в баре Level2 представил выпущенные в коллаборации с СТВ часы, посвященные 25-летию фильма «Брат». Наверное, это симптоматично, ведь самые популярные киночасы западного мира — бесконечно длящийся коллаб бондианы и Omega. Но там, где у них мужчина в смокинге под музыку Джона Барри и Монти Нормана вежливо представляется: «Бонд, Джеймс бонд», у нас — растянутый свитер, музыка Вячеслава Бутусова и ласковое: «Не брат я тебе, гнида черножопая». Директор «Ракеты» Дэвид Хендерсон-Стюарт, работающий в России с 1997 года, рассказал, что посмотрел «Брата» уже в процессе сотрудничества с кинокомпанией, зато целых три раза. «Да, русские люди были тогда очень бедные, зато они были очень щедрые!» — сделал он неожиданный вывод из картины Алексея Балабанова. Кстати, часы, которыми президент Владимир Путин заменил некогда любимые Blancpain, производит бренд ИПФ, который также входит в группу «Ракета». Так что у них все хорошо.
Чему конкретно была посвящена вечеринка бренда WOS Андрея Артемова в Новом пространстве Театра наций, мне так и не удалось понять. Похоже, что главному: обняться и поговорить. И это было лучшее решение из возможного. Параллельно открывал собственный бутик (и тоже на Патриарших) независимый бренд Sorelle, основанный всего пять лет назад. А возлюбленное дитя российской Melon Fashion Group бренд категории массмаркет Love Republic устроил вечеринку в «Симаче». Раньше таких громких светских активностей у них не бывало, но получилось мило: модели не дефилировали, а плясали под кавер-группу, которая стилистически явно метила играть на вечеринках Gucci, но теперь так.
Что до театра, то Юлия Пересильд в свой день рождения показала музыкальный спектакль «Мужчина / Женщина». Это был вечер в пользу благотворительного фонда «Галчонок», за который госпожа Пересильд дерется, как лев. И точно небезуспешно: кроме режиссера Алексея Учителя премьеру посетили Сергей Капков, Виктория Манасир, Виктория и Антон Борисевич и Михаил Куснирович. Последний аккуратно перенесся и в замыкающее театральное событие — вручение премии Корша в Театре наций. Премия со статуэткой в виде кирпича была учреждена всего-то год назад. Тогда это было весело и солидно: вел Иван Ургант вместе с Юлией Пересильд, Чулпан Хаматова вручала кирпич режиссеру Алвису Херманису, присутствовавшему по видеосвязи, в зале аплодировали Герман Греф, Константин Эрнст, Кирилл Шамалов и другие. В этот раз из прошлогоднего состава остался буквально господин Куснирович, ну и сохранивший театр худрук Евгений Миронов. Церемония тем не менее получилась сердечной и оптимистической. Робер Лепаж (получил приз за спектакль «Мастер и Маргарита».— “Ъ”) сообщил по видеосвязи из Нью-Йорка, что очень ждет возможности воссоединиться с русскими друзьями. А это звучит не только как обещание вернуться, но и как приглашение, не правда ли?