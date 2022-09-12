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Коммерсантъ FM
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Только часики и тикают

Евгения Милова о светской жизни

Получив ворох приглашений от отечественных брендов, я планировала составить светский отчет на основании только этих (нежданных) маркетинговых активностей. Однако положение спасли два хороших театральных мероприятия, которые возникли по краям рабочей недели.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основательница Yuliawave Юлия Василевская открыла просторный бутик на Патриарших. Путь от основания бренда (читай — сочиненного к собственному дню рождения платья) до предприятия с производством был пройден за восемь лет. Бутик представил коллекцию Iron Hand (тут поклонники творчества Антона Лапенко могут вспомнить банду «Железные рукава»), поэтому к церемонии открытия были привлечены не только видные красавицы вроде Ксении Соловьевой и Светланы Бондарчук, но и отряд байкеров, которые устроили шоу прямо в нешироком Большом Козихинском переулке. В ассортименте кожаных курток бренда обнаружилась совсем уж дерзкая — с надписью «Every Generation Needs A New Revolution». Соседняя кондитерская Angel`s Cake и правда вздрогнула. От рева моторов.

Днем позже напомнил о себе бренд постарше. Часовой завод «Ракета» в баре Level2 представил выпущенные в коллаборации с СТВ часы, посвященные 25-летию фильма «Брат». Наверное, это симптоматично, ведь самые популярные киночасы западного мира — бесконечно длящийся коллаб бондианы и Omega. Но там, где у них мужчина в смокинге под музыку Джона Барри и Монти Нормана вежливо представляется: «Бонд, Джеймс бонд», у нас — растянутый свитер, музыка Вячеслава Бутусова и ласковое: «Не брат я тебе, гнида черножопая». Директор «Ракеты» Дэвид Хендерсон-Стюарт, работающий в России с 1997 года, рассказал, что посмотрел «Брата» уже в процессе сотрудничества с кинокомпанией, зато целых три раза. «Да, русские люди были тогда очень бедные, зато они были очень щедрые!» — сделал он неожиданный вывод из картины Алексея Балабанова. Кстати, часы, которыми президент Владимир Путин заменил некогда любимые Blancpain, производит бренд ИПФ, который также входит в группу «Ракета». Так что у них все хорошо.

Чему конкретно была посвящена вечеринка бренда WOS Андрея Артемова в Новом пространстве Театра наций, мне так и не удалось понять. Похоже, что главному: обняться и поговорить. И это было лучшее решение из возможного. Параллельно открывал собственный бутик (и тоже на Патриарших) независимый бренд Sorelle, основанный всего пять лет назад. А возлюбленное дитя российской Melon Fashion Group бренд категории массмаркет Love Republic устроил вечеринку в «Симаче». Раньше таких громких светских активностей у них не бывало, но получилось мило: модели не дефилировали, а плясали под кавер-группу, которая стилистически явно метила играть на вечеринках Gucci, но теперь так.

Что до театра, то Юлия Пересильд в свой день рождения показала музыкальный спектакль «Мужчина / Женщина». Это был вечер в пользу благотворительного фонда «Галчонок», за который госпожа Пересильд дерется, как лев. И точно небезуспешно: кроме режиссера Алексея Учителя премьеру посетили Сергей Капков, Виктория Манасир, Виктория и Антон Борисевич и Михаил Куснирович. Последний аккуратно перенесся и в замыкающее театральное событие — вручение премии Корша в Театре наций. Премия со статуэткой в виде кирпича была учреждена всего-то год назад. Тогда это было весело и солидно: вел Иван Ургант вместе с Юлией Пересильд, Чулпан Хаматова вручала кирпич режиссеру Алвису Херманису, присутствовавшему по видеосвязи, в зале аплодировали Герман Греф, Константин Эрнст, Кирилл Шамалов и другие. В этот раз из прошлогоднего состава остался буквально господин Куснирович, ну и сохранивший театр худрук Евгений Миронов. Церемония тем не менее получилась сердечной и оптимистической. Робер Лепаж (получил приз за спектакль «Мастер и Маргарита».— “Ъ”) сообщил по видеосвязи из Нью-Йорка, что очень ждет возможности воссоединиться с русскими друзьями. А это звучит не только как обещание вернуться, но и как приглашение, не правда ли?

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Теннисистка Елена Веснина, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (в центре) и постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух (справа) на благотворительном теннисном турнире Bosco Friends Open

Теннисистка Елена Веснина, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (в центре) и постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух (справа) на благотворительном теннисном турнире Bosco Friends Open

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посол Израиля в России Александр Бен Цви (справа) на теннисном турнире Bosco Friends Open

Посол Израиля в России Александр Бен Цви (справа) на теннисном турнире Bosco Friends Open

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Телеведущая Алла Михеева (в центре) на турнире Bosco Friends Open

Телеведущая Алла Михеева (в центре) на турнире Bosco Friends Open

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Художественный руководитель театра «На Малой Бронной» Константин Богомолов на Bosco Friends Open

Художественный руководитель театра «На Малой Бронной» Константин Богомолов на Bosco Friends Open

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Евгения Храповицкая и писатель Александр Цыпкин на презентации часов «Брат 25» в баре Leveldva

Актриса Евгения Храповицкая и писатель Александр Цыпкин на презентации часов «Брат 25» в баре Leveldva

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Баршак (слева) и режиссер Петр Буслов на презентации часов «Брат 25». Часы созданы заводом «Ракета» в коллаборации с кинокомпанией СТВ

Актер Павел Баршак (слева) и режиссер Петр Буслов на презентации часов «Брат 25». Часы созданы заводом «Ракета» в коллаборации с кинокомпанией СТВ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Певец Филипп Киркоров (справа) и председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович перед церемонией вручения премии Корша в Государственном театре наций

Певец Филипп Киркоров (справа) и председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович перед церемонией вручения премии Корша в Государственном театре наций

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова (в центре) во время церемонии вручения премии Корша

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова (в центре) во время церемонии вручения премии Корша

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Виктор Вержбицкий (второй слева) перед церемонией вручения премии Корша

Актер Виктор Вержбицкий (второй слева) перед церемонией вручения премии Корша

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дочь Бориса Немцова Дина Немцова (в центре) на вечеринке бренда Love Republic в ресторане «Недальний Восток»

Дочь Бориса Немцова Дина Немцова (в центре) на вечеринке бренда Love Republic в ресторане «Недальний Восток»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин (в центре) во время мероприятия для друзей бренда WOS в винном баре «Новое пространство»

Главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин (в центре) во время мероприятия для друзей бренда WOS в винном баре «Новое пространство»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Совладелица виноградников и завода игристых вин «Золотая Балка» Снежана Гергиева (в центре) и модельер Александр Терехов (справа) на мероприятии для друзей бренда WOS

Совладелица виноградников и завода игристых вин «Золотая Балка» Снежана Гергиева (в центре) и модельер Александр Терехов (справа) на мероприятии для друзей бренда WOS

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Дизайнер Юлия Васильева (слева) и журналистка Ксения Соловьева на церемонии открытия бутика Yuliawave в Большом Козихинском переулке

Дизайнер Юлия Васильева (слева) и журналистка Ксения Соловьева на церемонии открытия бутика Yuliawave в Большом Козихинском переулке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: журналисты Сергей Тополь, Анна Субботина и Юрий Яроцкий во время презентации книги Екатерины Истоминой «Вызов звездам. Некоторые проблемы европейского театрального авангарда 1910-1920»

Слева направо: журналисты Сергей Тополь, Анна Субботина и Юрий Яроцкий во время презентации книги Екатерины Истоминой «Вызов звездам. Некоторые проблемы европейского театрального авангарда 1910-1920»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: музыкант группы Zero People Александр Красовицкий, актриса, режиссер Юлия Пересильд и музыкант группы Zero People Александр Заранкин на премьере спектакля «Мужчина / Женщина». Режиссер постановки — Юлия Пересильд

Слева направо: музыкант группы Zero People Александр Красовицкий, актриса, режиссер Юлия Пересильд и музыкант группы Zero People Александр Заранкин на премьере спектакля «Мужчина / Женщина». Режиссер постановки — Юлия Пересильд

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: музыкант Евгений Маргулис, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и художественный руководитель театра «На Малой Бронной» Константин Богомолов на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Слева направо: музыкант Евгений Маргулис, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и художественный руководитель театра «На Малой Бронной» Константин Богомолов на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шоумен Тимур Родригез и директор благотворительного фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Шоумен Тимур Родригез и директор благотворительного фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Марина Александрова на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Актриса Марина Александрова на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: дочь народного артиста СССР Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт, певец Николай Басков, вдова Нелли Кобзон, певец Алексей Глызин и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия во время открытия памятника певцу Иосифу Кобзону

Слева направо: дочь народного артиста СССР Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт, певец Николай Басков, вдова Нелли Кобзон, певец Алексей Глызин и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия во время открытия памятника певцу Иосифу Кобзону

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сестра певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель (слева) и его дочь Наталья Раппопорт (справа) во время открытия памятника

Сестра певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель (слева) и его дочь Наталья Раппопорт (справа) во время открытия памятника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Валерия (в центре) во время церемонии открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону

Певица Валерия (в центре) во время церемонии открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Теннисистка Елена Веснина, председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (в центре) и постановщик шоу по фигурному катанию Илья Авербух (справа) на благотворительном теннисном турнире Bosco Friends Open

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Посол Израиля в России Александр Бен Цви (справа) на теннисном турнире Bosco Friends Open

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Телеведущая Алла Михеева (в центре) на турнире Bosco Friends Open

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Художественный руководитель театра «На Малой Бронной» Константин Богомолов на Bosco Friends Open

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Евгения Храповицкая и писатель Александр Цыпкин на презентации часов «Брат 25» в баре Leveldva

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Баршак (слева) и режиссер Петр Буслов на презентации часов «Брат 25». Часы созданы заводом «Ракета» в коллаборации с кинокомпанией СТВ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Певец Филипп Киркоров (справа) и председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович перед церемонией вручения премии Корша в Государственном театре наций

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова (в центре) во время церемонии вручения премии Корша

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Виктор Вержбицкий (второй слева) перед церемонией вручения премии Корша

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дочь Бориса Немцова Дина Немцова (в центре) на вечеринке бренда Love Republic в ресторане «Недальний Восток»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин (в центре) во время мероприятия для друзей бренда WOS в винном баре «Новое пространство»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Совладелица виноградников и завода игристых вин «Золотая Балка» Снежана Гергиева (в центре) и модельер Александр Терехов (справа) на мероприятии для друзей бренда WOS

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Дизайнер Юлия Васильева (слева) и журналистка Ксения Соловьева на церемонии открытия бутика Yuliawave в Большом Козихинском переулке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: журналисты Сергей Тополь, Анна Субботина и Юрий Яроцкий во время презентации книги Екатерины Истоминой «Вызов звездам. Некоторые проблемы европейского театрального авангарда 1910-1920»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: музыкант группы Zero People Александр Красовицкий, актриса, режиссер Юлия Пересильд и музыкант группы Zero People Александр Заранкин на премьере спектакля «Мужчина / Женщина». Режиссер постановки — Юлия Пересильд

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: музыкант Евгений Маргулис, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и художественный руководитель театра «На Малой Бронной» Константин Богомолов на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шоумен Тимур Родригез и директор благотворительного фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Марина Александрова на премьере спектакля «Мужчина / Женщина»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: дочь народного артиста СССР Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт, певец Николай Басков, вдова Нелли Кобзон, певец Алексей Глызин и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия во время открытия памятника певцу Иосифу Кобзону

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сестра певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель (слева) и его дочь Наталья Раппопорт (справа) во время открытия памятника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица Валерия (в центре) во время церемонии открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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