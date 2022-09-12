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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет научному руководителю факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетному председателю Совета по внешней и оборонной политике Сергею Караганову

Сергей Караганов

Сергей Караганов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Караганов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

— Дорогой Сергей Александрович! Жизнь и так давно уже не дает скучать, а все те, кто работают с Вами, такого шанса тем более лишены. Сколько бы лет и десятилетий ни миновало, Ваша энергия и стремление сначала понять, куда движется (катится?) мир, а потом немедленно изменить эту траекторию, не иссякают. Следуя призыву Николая Заболоцкого, соседа по Вашему детству в Переделкино, Вы своей душе лениться никогда не позволяете да и нам не даете. За что Вам большое спасибо от всех соратников по всем созданным Вами институциям! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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