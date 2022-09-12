Смотреть на все с активизмом

79-й Венецианский фестиваль завершился победой единственного документального фильма в основном конкурсе. Он называется «Вся красота и кровопролитие» и снят режиссером Лорой Пойтрас. Решения жюри под председательством актрисы Джулианны Мур комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскароносная Лора Пойтрас теперь получила «Золотого льва» — снова за актуальную кинодокументалистику

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane, Guglielmo Mangiapane / Reuters Оскароносная Лора Пойтрас теперь получила «Золотого льва» — снова за актуальную кинодокументалистику

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane, Guglielmo Mangiapane / Reuters

Вообще-то можно было ожидать худшего, например того, что «Золотого льва» отдадут «Киту» Даррена Аронофски или «Сыну» Флориана Зеллера. Но обе эти преимущественно мужские драмы, снятые с трудновыносимой сентиментальностью, оказались за рамками внимания феминистски ориентированного жюри.

На финише фестиваля распространились упорные слухи, что Мур лоббирует на главный приз французский фильм «Сент-Омер». Это было бы логично, учитывая, что сняла его Элис Диоп родом из Сенегала, причем сняла в духе «повестки», с двумя чернокожими героинями, одна из которых выступает в роли современной Медеи. Эта актуальная картина получила свою львиную долю признания в виде второго по рангу Гран-при жюри «Серебряный лев». Вдобавок ей достался присуждаемый отдельным жюри приз Луиджи Де Лаурентиса «Лев будущего» за лучший игровой дебют (до этого Диоп успешно работала как документалистка).

Но самый престижный приз «Золотой лев» — главный на Венецианском фестивале — ушел к другой картине, тоже снятой режиссером-женщиной, также успешно проявившей себя в документальном кино. Лора Пойтрас имеет в своем послужном списке 61 фильм как продюсер и 11 режиссерских работ, в том числе награжденный Оскаром «Citizenfour: Правда Сноудена». Новая лента посвящена еще одному персонажу из категории диссидентов и борцов с несправедливостью — это Нан Голдин, фотограф и знаменитая художница, которая направила свою невероятную энергию на борьбу с семьей Саклеров. Это семейство, известное как филантропы крупнейших музеев, обогатилось за счет того, что подсадило потребителей на оксиконтин — наркотик, унесший жизни полумиллиона американцев. И Голдин, и Пойтрас представляют активизм незаурядных личностей без идеологических догм и заклинаний — этим они и интересны.

Наградить единственный в программе документальный фильм — не означает ли это унизить остальных претендентов на «Золотого льва», среди которых очень крупные имена и произведения? Жюри удалось избегнуть такого впечатления. Из наиболее значительных картин конкурса практически все получили по одной, а то и по две награды. Это прежде всего «Банши Инишерина», награжденный за лучший сценарий Мартина Макдоны, драматурга и режиссера ирландского происхождения, снявшего патриотическую трагикомедию о своей исторической родине. Это талантливое, наполненное нежностью и юмором кино поднималось над общим уровнем фестиваля, как снежная вершина. А актерская работа Колина Фаррелла затмила все остальные мужские роли и по заслугам отмечена Кубком Вольпи от большого жюри. Аналогичный Кубок Вольпи для лучшей актрисы присужден Кейт Бланшетт, создавшей противоречивый, богатый нюансами образ дирижера в фильме «Тар». И хотя у нее тоже были сильные конкурентки, превосходство над ними актрисы номер один сегодняшнего Голливуда было столь же очевидно.

Помимо главной актерской награды в Венеции присуждается приз лучшему молодому исполнителю или исполнительнице — приз имени Марчелло Мастроянни. Он достался Тейлор Расселл из фильма «С потрохами», показавшей в роли девушки-каннибала заметный актерский потенциал. Но этим дело не ограничилось: Лука Гуаданьино получил «Серебряного льва» за режиссуру этой эффектной картины. В силу специфики своего жанра и материала она была встречена неоднозначно, но, несомненно, стала культовой у молодежи благодаря ее кумиру Тимоти Шаламе. И сам режиссер погрелся в лучах этого культа: девушки-фанатки на красной дорожке приветствовали его с криками «Лука!» и умоляли дать автограф (один из них оказался похожим на изображение пениса).

Специального приза жюри удостоен фильм «Без медведей» Джафара Панахи — иранского режиссера, подвергаемого политическим репрессиям на родине и ныне находящегося за решеткой. Еще до последнего заключения он, будучи невыездным из страны, успел снять и переправить на фестиваль эту картину, темой которой как раз и является тотальная несвобода. Сам Панахи участвует в ней в роли самого себя: он снимает документальный фильм о любящих друг друга мужчине и женщине, которые пытаются вырваться в Европу и оказываются перед трудными моральными дилеммами. Параллельно опальный режиссер, оказавшись в глухой деревне недалеко от иранской границы, попадает под подозрение властей в том, что намерен сбежать. Наконец, в самой деревне он становится свидетелем трагедии юных влюбленных, становящихся жертвами патриархального уклада и предрассудков.

Российских фильмов официально на фестивале не было. В списке стран-участниц в каталоге фигурирует СССР: под этим грифом в программе реставрированной киноклассики показан фильм таджика Бахтиёра Худойназарова «Братан», снятый как раз в год распада Советского Союза. И все же одна современная картина, преимущественно казахская, но с российским участием, была показана в программе «Горизонты экстра» — это «Голиаф» Адильхана Ержанова о мафиозно-феодальных нравах вымышленной деревни Каратас. Фильм, в котором снимались казахстанские и российские актеры, отмечен организацией независимых итальянских критиков и премией Bisato d`oro.