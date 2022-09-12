Сегодня день рождения президента МХАТ им. М. Горького, народной артистки СССР, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Татьяны Дорониной:

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Доронина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов:

— Дорогая Татьяна Васильевна! Примите мои искренние и теплые поздравления по случаю дня рождения. Отечественную сцену и кинематограф не представить без сыгранных Вами ролей, созданных ярких образов и постановок. Ваше имя — легенда театральных столиц и всей страны. Поколения поклонников Вашего таланта сегодня приходят во МХАТ имени Горького, чтобы окунуться в атмосферу русского классического драматического театра, служению которому Вы посвятили всю свою жизнь. Желаю Вам, уважаемая Татьяна Васильевна, доброго здоровья, положительной энергии и благополучия.

Сегодня исполняется 78 лет президенту Московского международного дома музыки, дирижеру и скрипачу Владимиру Спивакову

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Спиваков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет фотограф, журналист и писатель Юрий Рост:

— Высокое русское искусство уходит в мир достижением отечественной культуры, чтобы вернуться домой частью культуры мировой. Одного этого качества было бы достаточно, чтобы снять перед Маэстро Владимиром Спиваковым шляпу тому, кто ее носит. Остальные могут коротко поклониться артисту Мира. Сказать спасибо за подаренное тобой счастье не грех, но как отблагодаришь человека за уникальное сочетание таланта — дара Божьего, самозабвенного труда, доброты, участия в чужой судьбе, за человеческое достоинство, нравственную позицию, за любовь к тем, кто тебя не только слушает, но и слышит. Разве так: радуйся и радуй! Живи, Володя! Ты нам нужен! Обнимаю, дорогой мой друг! С тобой жизнь честней, добрей и красивей! Обаятельней, ей-богу! Наливай!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»