6,67 процента составила средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в июле, сообщил ЦБ. За месяц показатель вырос на 0,31 пункта (в июне — 6,36%), в Банке России это связывают с увеличением выдачи ипотеки на рыночных условиях. В общей сложности в июле было выдано 91,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 341,6 млрд руб. (прирост 35% к июню). При этом 52% объема ипотечного кредитования пришлись на льготные программы: в июле выдано 33,6 тыс. займов с субсидированной процентной ставкой на общую сумму 178,1 млрд руб. В целом масштабы выдачи ипотеки в июле 2022-го были ниже прошлогодних значений: по объему кредитов — на 21%, по количеству — на 39,5%.