Где ж он такой уродился

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (FIFA) 15 сентября рассмотрит резонансное дело защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо, способное повлиять на состав участников стартующего уже 20 ноября в Катаре чемпионата мира. Дело было открыто по заявлению Федерации футбола Чили, утверждающей, что Кастильо выступал за эквадорцев по поддельным документам, а значит, во всех матчах с его участием эквадорцам должно быть засчитано поражение. Если это случится, на мировое первенство отправится именно сборная Чили. Впрочем, FIFA, похоже, не горит желанием что-то менять. В июне протест чилийцев уже был отклонен. Правда, они уверяют, что подготовили новые доказательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marcelo HERNANDEZ / POOL / AFP Фото: Marcelo HERNANDEZ / POOL / AFP

Международная федерация футбола уведомила футбольные федерации Чили и Эквадора о том, что 15 сентября Апелляционный комитет FIFA начнет слушания по делу защитника эквадорской национальной команды Байрона Кастильо. От его исхода зависит, какая из двух южноамериканских команд отправится на стартующий 22 ноября в Катаре чемпионат мира.

В основе дела лежит заявление чилийской стороны о том, что Байрон Кастильо не имел права играть за сборную Эквадора, поскольку даже не является гражданином этой страны. Эквадорская команда заняла в квалификационном турнире в Южной Америке четвертое место, чилийцы стали седьмыми. От южноамериканского континента на чемпионат мира напрямую попадают команды, занявшие в квалификации первые четыре места. В общей сложности Байрон Кастильо провел за сборную Эквадора в минувшем отборе восемь матчей, включая оба матча против чилийцев, в которых Эквадор получил четыре очка. Сборная Чили настаивает на присуждении эквадорцам технических поражений во всех играх, в которых был задействован Кастильо. Если это случится, то эквадорцы выпадут из четверки, а чилийцы займут их место.

Скандал разразился, после того как чилийской стороне удалось раздобыть документы, свидетельствующие о том, что Байрон Кастильо на самом деле колумбиец. По официальной версии, подтверждаемой выданным в Эквадоре свидетельством о рождении, Кастильо родился 10 ноября 1998 года в эквадорском городе Плайас и получил имя Байрон Дэвид Кастильо Сегура. Однако есть еще одно свидетельство о рождении, выданное уже в колумбийском Тумако (расположен недалеко от эквадоро-колумбийской границы). Из него следует, что некий Байрон Хавьер Кастильо Сегуро родился 25 июля 1995 года. Чилийцы считают, что речь идет об одном и том же человеке и исходят из того, что настоящим является более ранее свидетельство о рождении. Если так, то возникают вопросы о наличии у Кастильо эквадорского гражданства или законности его получения. В подтверждение своей позиции чилийская сторона представила еще и свидетельство о крещении, выданное в том же Тумако на имя, совпадающее с указанным в колумбийском свидетельстве о рождении. Также отмечается, что оба родителя Кастильо колумбийцы, а его сестра родилась и до сих пор живет в Тумако. Разночтения в датах и именах на свидетельствах о рождении могло бы объяснить наличие у Кастильо брата (в обоих свидетельствах о рождении имена матери и отца совпадают). Но ни он, ни кто-либо из представителей эквадорской стороны о таковом не упоминал.

Все вышеозначенные аргументы Федерация футбола Чили уже предоставляла FIFA, но та еще в июне вынесла решение в пользу сборной Эквадора. С тех пор чилийцы настаивали на скорейшем назначении апелляционного слушания и требовали, чтобы судьи допросили самого Кастильо. В письме FIFA в адрес Федерации футбола Эквадора как раз и содержится настоятельная просьба обеспечить участие в процессе футболиста. Сами слушания пройдут в формате видеоконференции. Рассматривать дело будут Нил Эгглстон (США), Кристиан Андреасон (Фарерские острова), Салман Аль Ансари (Катар).

Между тем чилийская сторона, похоже, вовсе не желает, чтобы Кастильо действительно дал показания. Как заявил эквадорской радиостанции Radio Redonda адвокат футболиста Андрес Ольгин, его клиент вовсе не обязан это делать. «Он не обязан ничего говорить. Он просто не является стороной процесса. И вообще, если клиент не хочет давать показания, я не могу его заставить, равно как не могут судьи FIFA. Мы не в США, тут все по-другому»,— заявил юрист.

Тем временем генеральный секретарь Федерации футбола Чили Хорхе Юнг уверяет, что рассмотрение дела в Апелляционном комитете FIFA не сведется просто к повторному изучению позиций сторон, заявленных в первый раз. «Мы отправили в FIFA ранее не публиковавшиеся документы, которые ясно показывают, что Байрон Кастильо не имел права выступать за сборную Эквадора»,— отметил он. В случае если и в этот раз FIFA встанет на сторону Эквадора, чилийская футбольная федерация намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Учитывая, впрочем, как долго CAS рассматривает дела, шансов получить вердикт до старта первенства (а начинается оно как раз матчем Катар—Эквадор 20 ноября) будет очень мало.

Александр Петров