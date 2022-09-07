Предпоследний звонок

Новости об уходе из России крупных брендов электроники после начала военных действий на Украине уже стали рядовыми и не вызывают такой резонанс, как весной: с учетом легализации параллельного импорта потребители рассчитывают, что смогут купить любые устройства. Но это может быть справедливо не для всех брендов. Так, на днях несколько моих источников сообщили, что вслед за прочими подразделениями Nokia страну покидает мобильное — HMD Global, планируя ликвидировать ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», через которое в Россию поставлялись смартфоны и кнопочные телефоны Nokia. Информацию подтвердили дистрибуторы и ритейлеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

У Nokia было много попыток завоевать российский рынок после успеха первых кнопочных телефонов начала 1990-х. В 2013 году Microsoft приобрела мобильное подразделение Nokia вместе с лицензиями на ряд патентов за €5,44 млрд. В 2016 году Microsoft продала часть бизнеса, отвечавшую за выпуск кнопочных телефонов, финской HMD Global Oy и FIH Mobile (структура китайской Hon Hai Technology Group).

HMD также отошло право использовать бренд Nokia на телефонах, и компания начала выпускать под ним смартфоны на Android. Они отличаются от большинства устройств на Android (Samsung, Xiaomi и т. д.) тем, что работают на системе без модификаций интерфейса, которые обычно делают производители телефонов. Google, чьи собственные телефоны на «чистом» Android официально в Россию не поставлялись, продвигала телефоны Nokia в рамках программы Android One, что позволяло им получать обновления раньше других.

Но ни один из владельцев не смог добиться для Nokia заметной доли российского рынка. Выручка «Эйчэмди Мобайл Рус» по итогам 2021 года составила всего 98 млн руб. при чистой прибыли 2 млн руб. (у «Самсунг Электроникс Рус Компани», для сравнения, 288 млрд и 6,5 млрд руб.). Несколько источников среди продавцов электроники говорят, что бренд занимает лишь 0,6% продаж смартфонов в России.

Лучше выглядит ситуация для кнопочных телефонов, где доля Nokia по итогам 2021 года составила 16,5%. Но мои источники сомневаются, что даже с учетом сильных позиций в сегменте ритейлеры и дистрибуторы будут поставлять кнопочные Nokia через параллельный импорт — маржинальность продаж таких устройств и так невелика, а на фоне дорожающей логистики только упадет. Кроме того, рынок кнопочных телефонов уже несколько лет сокращается, и на нем достаточно брендов, чтобы удовлетворить спрос с точки зрения цены и характеристик, включая, например, российские Inoi и F+.

Таким образом, большой проблемой уход кнопочной Nokia из России не станет, хотя и несет некий сентиментальный флер, знаменуя конец эпохи брендов зари глобальной телефонии. По разным причинам больше нет Motorola, BlackBerry, а теперь, видимо, исчезнет с витрин и «самая неубиваемая звонилка».