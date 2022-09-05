Россия примостилась к Китаю

«Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова и Газпромбанк рассматривают возможность участия в строительстве железнодорожного моста через Амур для восстановления погранперехода Джалинда—Мохэ. Поначалу переход планируют запустить в смешанном режиме — судами летом и автотранспортом зимой, а потом перейти к строительству железнодорожного моста, для чего также потребуется восстановить участок железнодорожного пути до Джалинды протяженностью 60 км. Проект пока проходит предварительное ТЭО, однако уже включен в планы Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Бамтоннельстрой-Мост» и Газпромбанк могут принять участие в строительстве нового железнодорожного погранперехода в Китай Джалинда—Мохэ. «Очень интересный проект, в ближайшее время мы с Газпромбанком сделаем совместное предложение, и если правительство Амурской области поддержит, мы приступим и к этому проекту»,— заявил на встрече с правительством Амурской области 5 сентября основной акционер «БТС-Мост» Руслан Байсаров.

В Газпромбанке подтвердили, что заинтересованы в финансировании этого проекта.

Смешанный пункт пропуска Джалинда функционировал до 2008 года. Сейчас, по данным администрации Амурской области, в нем отсутствуют здания, сооружения, коммуникации, оборудование и даже ограждения, их восстановление невозможно.

Новый переход планируют строить в два этапа.

На первом этапе планируется создать смешанный погранпереход — в период навигации судами, а в период ледостава — автотранспортом. На втором этапе планируется построить железнодорожный переход с мостом через Амур.

Сейчас проект находится в стадии финансово-экономического обоснования, стоимость его не раскрывается.

«Ведомости» в конце июля писали со ссылкой на презентацию Минтранса, что переход Джалинда—Мохэ числится среди трех погранпереходов и тысяч километров путей, на которые планируют выделить $30,8 млрд до 2030 года.

Грузовая база перехода в презентационных материалах области оценивается в 20 млн тонн угля, металла, руды и генеральных грузов в год. Однако сами представители области оценивают ее выше: 20 млн тонн из Кузбасса, 20 млн тонн — из южной Якутии и еще минимум 5 млн тонн локальных грузов, в том числе продукции метанольного завода (проект группы ЕСН Григория Березкина).

Существуют две основные проблемы. Первая — необходимость полной модернизации железнодорожной ветки от Сковородино до Джалинды протяженностью 60 км. По данным правительства области, в этот проект в принципе готово инвестировать ОАО РЖД. С китайской стороны также понадобятся вложения, так как Мохэ удален от границы примерно на такое же расстояние. В ОАО РЖД от комментариев “Ъ” отказались, отметив, что параметры проекта подлежат уточнению.

Вторая проблема — строительство моста, для которого сейчас выбирается оптимальный створ. В данный момент, по данным обладминистрации, определяются предварительные технико-экономические параметры, формируется группа партнеров — технических, финансовых и логистических.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что сейчас, когда Китай, очевидно, становится основным и безальтернативным торговым партнером России, новые погранпереходы нужны как никогда, поскольку они позволяют разгрузить подходы к портам Дальнего Востока. Сейчас не нужно опасаться, что подобная инфраструктура останется невостребованной, говорит он,— загружено будет все. «Да, Китай продолжит ограничивать темпы приемки российских грузов из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу, но мы с этим ничего не можем сделать — можем лишь развивать инфраструктуру со своей стороны, координируя с китайскими партнерами меры, обеспечивающие ускорение операций и гарантии безопасности груза»,— считает он.

Наталья Скорлыгина