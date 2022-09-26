Сегодня исполняется 57 лет председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Мордашов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист России, президент российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский:

— Уважаемый Алексей Александрович! Примите искренние поздравления с днем рождения! С Вашим именем неразрывно связано не только укрепление экономики и развитие предпринимательства в нашей стране, но и реализация масштабных социальных и благотворительных программ. Вы много помогаете людям, умеете это делать мудро и эффективно. Много лет Вы поддерживаете и важнейшие инициативы в области культуры и искусства, среди которых и наш театральный фестиваль «Золотая маска». Знаю, что и лично Вы знаете и любите театр. Уверен, что именно на таких разносторонних, компетентных и работоспособных людей должно равняться новое поколение предпринимателей и меценатов. От всей души желаю Вам успеха во всех ваших начинаниях, новых свершений на благо нашей страны, благополучия Вам и вашим близким!

Сегодня исполняется 53 года генеральному директору—председателю правления ОАО РЖД Олегу Белозерову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Белозеров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов:

— Уважаемый Олег Валентинович, примите сердечные поздравления. Музыку и железные дороги исторически многое связывает: знаменитые публичные концерты на Павловском вокзале, семья фон Мекк, которая поддерживала Петра Ильича Чайковского… Спустя 100 лет «Российские железные дороги» в непростое время поддержали Московскую филармонию. Это сотрудничество для нас не просто честь — это возможность продолжать славные российские традиции. Сегодня «Российские железные дороги» восстанавливают вокзалы, открывают музеи, проводят выставки, привнося искусство в повседневную жизнь людей в разных уголках нашей необъятной страны. Благодаря Вашему опыту и авторитету компания стремительно развивается и уверенно идет в будущее. Дерзновенных Вам замыслов и успешного их воплощения!

Поздравления передает президент РСПП Александр Шохин:

— Уважаемый Олег Валентинович! Примите самые искренние поздравления! Талантливый управленец, Вы зарекомендовали себя как профессионал, способный вывести отрасль на новый уровень развития. Под Вашим руководством повысились технологичность работы РЖД и уровень энергоэффективности компании, выросли показатели пассажирских перевозок, грузооборота. РЖД показывают пример высокой модернизации, комфорта и безопасности. Присущие Вам стратегическое мышление, умение видеть перспективные направления развития отрасли стали залогом вашей плодотворной деятельности в качестве члена бюро правления PCПП и председателя комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре. Желаю Вам новых профессиональных побед на благо России, здоровья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»