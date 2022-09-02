Рафаэль Надаль побеждает через кровь

В четвертый день Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке, вышел в третий круг 22-кратный победитель турниров Большого шлема и главный конкурент Даниила Медведева в борьбе за титул первой ракетки мира Рафаэль Надаль. По ходу встречи с итальянцем Фабио Фоньини 36-летний испанец отдал первый сет и уступал с брейком во второй партии, а в концовке, когда судьба матча фактически была уже решена в его пользу, травмировал себе нос ракеткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход в третий круг US Open получился для Рафаэля Надаля очень болезненным

Фото: Reuters Выход в третий круг US Open получился для Рафаэля Надаля очень болезненным

Фото: Reuters

Открытый чемпионат США для Рафаэля Надаля — второй по степени успешности турнир Большого шлема после Roland Garros. С 2010 по 2019 год он выигрывал его четыре раза. Затем, правда, знаменитый испанец дважды не приезжал в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса и травмы ноги. Но сейчас он вроде бы находится в нормальной форме и явно нацелился на улучшение собственного рекорда по количеству побед на мейджорах, а заодно и на лидерство в мировом рейтинге, которое пока принадлежит Даниилу Медведеву. Россиянин гарантированно останется первым лишь в том случае, если защитит свой титул. В любых других случаях возможны варианты.

Правда, пока нельзя сказать, что на этой неделе все складывается для Надаля гладко. В стартовом матче он отдал первый сет малоизвестному австралийцу Ринки Хидзикате, да и в матче 1/32 финала против итальянца Фабио Фоньини произошло то же самое. Конечно, 35-летний Фоньини, представляющий то же поколение, что и испанец,— игрок талантливый и очень известный. На его счету девять титулов, он неоднократно побеждал Надаля, в том числе в третьем круге US Open 2015 года, и несколько лет назад на некоторое время поднимался в первую десятку. Однако в последнее время Фоньини теряет свои позиции в рейтинге, где сейчас стоит 60-м. И несмотря на подвиг в своей стартовой встрече с Асланом Карацевым, у которого муж экс-чемпионки US Open Флавии Пеннетты отыграл дефицит в две партии, против Надаля он котировался не слишком высоко.

Тем не менее начал Фоньини солидно. В первой партии ему удавалось сохранять полную концентрацию внимания и разыгрывать свои хитроумные комбинации, а у Надаля мало что получалось. Более того, повел Фоньини с брейком и во второй партии, но при счете 4:2 в его пользу испанец собрался с мыслями, сократил количество собственных ошибок, усилил давление. И этого оказалось достаточно для того, чтобы организовать перелом.

В итоге — 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 в пользу Надаля, выигравшего за 2 часа 43 минуты.

Единственным неприятным моментом для испанца в концовке встречи стала нелепая травма. Пытаясь на растяжке отразить в общем-то не очень сложный мяч в самом начале четвертого гейма четвертой партии, он низко нагнулся и серьезно повредил себе лицо ободом ракетки, которая на мгновение вышла из-под контроля, отскочила от корта и угодила Надалю в переносицу.

Игру на удивление болельщиков тут же пришлось прервать, поскольку врач несколько минут останавливал ему кровотечение. Но для того, чтобы воспользоваться ситуацией, у Фоньини уже не было сил, и вскоре его соперник уверенно довел дело до победы.

На послематчевую пресс-конференцию Надаль пришел с пластырем на носу. Он рассказал, что в первый момент ему было очень больно и даже мелькнула мысль о переломе. Но это едва ли каким-то образом сказывается на шансах испанца в следующем матче против еще одного возрастного соперника — его ровесника француза Ришара Гаске, который проиграл Надалю 17 раз подряд, а хотя бы один сет выигрывал у него в последний раз в 2008 году. В четвертом круге победитель этого матча сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом или американцем Фрэнсисом Тиафо. И тот, и другой сейчас едва ли претендуют на многое. А вот в четвертьфинале на Надаля может выйти Андрей Рублев — если, конечно, сначала справится с канадцем Денисом Шаповаловым, который вернул в свою команду тренера Михаила Южного, а затем обыграет британца Кэмерона Норри, показывающего высокие результаты в последнее время, или молодого, но горячего датчанина Хольгера Руне.

Евгений Федяков