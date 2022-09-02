Магазины подготовились к школе

В преддверии 1 сентября торгцентрам удалось зафиксировать сезонный прирост посещаемости. Но поток посетителей был меньше ожидаемого — на 15–17% от уровня допандемийного 2019 года. Участники рынка рассчитывают на постепенное улучшение ситуации, но сомневаются, что посещаемость в этом году приблизится к докризисной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В последние выходные августа (27–28-го числа) Mall Index (отражает посещаемость на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торгцентрах Москвы оказался на 17% ниже показателя за тот же период 2019 года, в Санкт-Петербурге — на 15%. Такие данные приводит Focus Technologies, указывая на позитивную динамику относительно средних значений: разрыв с допандемийным 2019 годом составляет 25%. На рынке наблюдается сезонный рост, который тем не менее оказался не таким выраженным, как до кризиса, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев.

Рост посещаемости наблюдался в последние дни перед 1 сентября начиная с выходных, подтверждает директор по управлению объектами Nikoliers Ольга Лесина. «Перед началом учебного года посетители фокусируются на покупке товаров для детей»,— говорит она. Хотя региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева предполагает, что позитивное влияние на трафик торгцентров в августе оказала совокупность факторов, в том числе и открытие для распродаж магазинов международных брендов, покидающих российский рынок.

Коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко говорит об увеличении трафика торгцентра «Заря» на 12% в преддверии 1 сентября. Интерес посетителей при этом привлекают профильные арендаторы: посещаемость «Читай-города» в конце августа оказалась на 25% выше, чем в середине месяца. Хотя ритейлеров в этом году сезонная динамика не впечатлила, многие отмечают невысокую конверсию и обострившуюся борьбу за покупателя, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Операционный директор ГК «Детский мир» Георгий Кононов отмечает, что покупатели стали более внимательно подходить к вопросу выбора товаров, соотношению цены и качества. Председатель совета директоров сети «Леонардо» Борис Кац указывает, что трафик оказался хуже прошлогоднего, в частности из-за перетока части потребителей на онлайн-площадки. Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что в целом в августе сопоставимые продажи сети выросли почти на 50% при падении трафика на 10%.

По наблюдениям Focus Technologies, трафик торгцентров стал более целевым, на это указывает сокращение средней длительности визита. От походов в торгцентры отказываются импульсные покупатели, поясняет Марина Малахатько.

Михаил Васильев констатирует, что сильное отставание от показателей 2019 года обусловлено закрытием магазинов международных брендов и снижением покупательной способности населения. Как следствие, сохранившийся спрос частично перетекает в онлайн, где потребители заказывают не представленные в классической рознице товары или ищут более привлекательные варианты по цене, поясняет он. Ольга Лесина обращает внимание и на то, что в этом году власти не организовывали материальных выплат семьям с детьми перед новым учебным годом, как было в 2021 году,— это могло оказать влияние на продажи.

Показательными для торговой недвижимости, по мнению Михаила Васильева, будут первые три недели сентября, по которым можно делать выводы об оживлении на фоне начала нового делового сезона. Эксперт не исключает, что будет заметная позитивная динамика, но сомневается, что речь пойдет о восстановлении до уровня, который был до пандемии. Торгцентры активно ищут новых арендаторов, в том числе и российских fashion-брендов, но, пока они начнут генерировать трафик, уйдет значительное время, считает он. Похожий прогноз у госпожи Хакбердиевой. Она ждет, что открытие новых магазинов сможет улучшить ситуацию, но вряд ли изменит ее кардинально. Марина Малахатько предполагает, что на восстановление трафика до уровня 2019 года у рынка уйдет около двух-трех лет.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев