Внезапное пробуждение

На днях на одном из банковских форумов была опубликована любопытная история. «Никогда не открывал счетов в Совкомбанке, и вдруг пришло СМС от банка: "По вкладу снято 100 руб., остаток 62,95 руб.",— пишет озадаченный автор.— По неактивным вкладам Совкомбанк ввел комиссию, которая будет списываться и дальше, а если не закрыть вклад, то он уйдет в минус, и я еще буду должен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В самом банке пояснили, что исходно счет у клиента был в банке «Восточный», после присоединения которого он перешел в Совкомбанк. Однако, по словам клиента, у него не было вкладов или счетов и в «Восточном». В процессе разбирательства выяснилось, что был давно забытый «счет в Юниаструм банке с минимальным остатком». Этот банк был объединен с «Восточным» еще в 2017 году. А затем последнего консолидировал Совкомбанк. Ни Юниаструм банк, ни «Восточный» забывчивого клиента не беспокоили. В Совкомбанке мне уточнили, что речь идет о «действующем тарифе для счетов до востребования, по которым нет операций более шести месяцев». В то же время после публикации отзыва клиента банк «в рамках лояльности» вернул комиссию, подчеркнули в пресс-службе.

Но возврат комиссии за спящие счета — случай единичный, а вот ее взимание — нет. Такие платежи в свое время вводил Сбербанк, чтобы сократить расходы на обслуживание неактивных счетов. Сейчас их доля в общем объеме средств граждан на депозитах и счетах граждан неизвестна. Однако несколько лет назад участники рынка и эксперты оценивали ее примерно в 1% от общего объема средств физлиц в банках. С тех пор, учитывая процессы консолидации в финансовом секторе, доля могла вырасти.

По статистике ЦБ, средства физлиц в российских банках без учета эскроу-счетов на конец июля составляли 33,8 трлн руб. Даже исходя из оценки спящих в 1% речь может идти о 33,8 млрд руб. Комиссию оценить сложно, потому что она зависит от банка и редко исчисляется в процентах от объема средств. Но поскольку на забытых счетах редко остаются серьезные суммы, речь может идти о миллионах записей и сотнях миллионов рублей в месяц. Не бог весть сколько, конечно, но и не три копейки.

Пока доходность банковского бизнеса вынуждает игроков прибегать к максимальной экономии, введение подобных комиссий все более вероятно. А с учетом исхода иностранцев из РФ и активизации слияний и поглощений в том числе в финансовом секторе, подобные истории, скорее всего, будут множиться. И главное здесь далеко не потерянные рубли, а ежемесячное списание комиссии, которое в итоге превращает зазевавшегося клиента в должника со всеми вытекающими последствиями — от испорченной кредитной истории и до принудительного взыскания неожиданного долга.