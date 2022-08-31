Призывая цифровых кочевников

Кабинет министров Киргизии принял положение о «Цифровых кочевниках», которое облегчает условия пребывания и работы в стране для зарубежных IT-специалистов. Эту программу в апреле 2022 года, в самый разгар метаний российских программистов между Москвой, Тбилиси и Ереваном, поручил создать киргизский президент Садыр Жапаров. Судя по всему, Киргизия своей инициативой одной из последних вступила в гонку за бегущими из России программистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Различные проекты по перехвату чуть ли не на пороге аэропорта Шереметьево российских IT-специалистов уже есть в ряде стран СНГ. Например, в Узбекистане работает IT-парк, предлагающий серьезные налоговые льготы резидентам. Бонусом к нему власти республики еще в апреле запустили программу IT-Visa для программистов из-за рубежа, решивших стать резидентами парка. Получателям предлагают любую помощь, в том числе поиск жилья. Аналогичная история в Казахстане, специалисты технопарка Astana Hub весной развернули консультативную работу с иностранными программистами. «Ведется большая работа по релокации в страну зарубежных IT-компаний. Уже есть результат»,— говорил в конце июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин. Армения в марте запустила пилотный проект по поддержке компаний, занятых в сфере информационных технологий: местным разработчикам будут возвращать подоходный налог, взимаемый с новых сотрудников. Стоит ли говорить, о каких новых сотрудниках идет речь?

Работа по перенаправлению потока как сотрудников, так и целых компаний начинается на все более ранних стадиях релокации. Пока я искал информацию для этой колонки, поисковик «Яндекса» настойчиво подсовывал рекламные предложения с заголовками «Переезд в Армению под ключ», «Виза кочевника» и «Переезд в Казахстан с полной адаптацией». С учетом нормативного безумия, которое творится в России с начала марта, удивительно, что какой-нибудь депутат или профильный замминистра из IQ-квартала еще не потребовал запретить такую рекламу.

Но даже из самой неприятной ситуации можно найти элегантный выход. Будь я чиновником, создал бы на базе бегущих в ЕАЭС IT-компаний и специалистов сеть прокси-фирм с лояльными гендиректорами, которые бы, номинально открещиваясь от России, на деле координировали действия с ее властями через «цифровых атташе». Такие структуры могли бы структурировать поставки в РФ разной «запрещенки», от видеокарт Nvidia и базовых станций Ericsson до процессоров «Байкал». Но даже не буду настаивать на копирайте — судя по тому, что российские заказчики пока не сильно страдают от дефицита оборудования, а сети операторов связи не упали из-за дефицита базовых станций, кто-то уже, похоже, придумал нечто подобное.