Студентов-медиков заставят родные поликлиники любить

Выпускникам медвузов, не отработавшим три года участковыми терапевтами в рамках договора о целевом обучении, по рекомендации Минздрава отказали в зачислении в ординатуру перед самым началом учебного года. Студенты настаивают на неправомерности такого решения: они планировали расторгнуть контракты с больницами, заплатить штраф и со временем компенсировать затраты на свое обучение. Иных санкций, подчеркивают выпускники, в договоре о целевом обучении не закреплено. В Минздраве напоминают, что региональные больницы платили за образование будущих врачей, так как рассчитывали, что те пополнят штат первичного звена здравоохранения, и призывают целевиков ответственно относиться к взятым на себя обязательствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В августе Минздрав России направил в медицинские вузы письмо с рекомендацией не зачислять в ординатуру как на бюджетные, так и на платные места выпускников, не выполнивших условия договора по целевому обучению. Речь о студентах, которые поступили на бюджет по направлению от медорганизации, отучились за ее счет и после должны были отработать там участковыми терапевтами не менее трех лет. Хотя письмо Минздрава носит рекомендательный характер, в нем все же уточняется, что «в случае несоблюдения образовательными и иными организациями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы целевого обучения» ведомство проинформирует Рособрнадзор «для организации проведения контрольно-надзорных мероприятий».

Медицинские вузы поняли рекомендацию буквально и исключили нарушивших условия договора целевиков из списков зачисления перед самым началом учебного года.

Так, выпускница медвуза из Санкт-Петербурга на условиях анонимности рассказала “Ъ”, что не нашла себя в числе поступивших в ординатуру, после того как прошла конкурс и даже внесла плату за обучение за семестр. Собеседница “Ъ” призналась, что изначально планировала отработать в поликлинике, однако на четвертом курсе устроилась медсестрой в стационар этого же медучреждения и «хорошо ознакомилась с условиями труда»: сотрудников, по ее словам, «не считают за людей», «срезают» выплаты, заставляют работать сверх нормативной ставки. «Поэтому я решила, что продолжу обучение в ординатуре, чтобы стать узким специалистом без отработки в поликлинике. Ординатуру я выбрала по направлению дерматовенерология»,— рассказала девушка. Она планировала заплатить штраф и возместить меры социальной поддержки, которые больница оказывала ей в течение пяти лет, попросив для этого длительную рассрочку. Необходимая сумма, по словам будущего медика, составила около 900 тыс. руб. «Но теперь вуз отказывает в зачислении и требует либо приостановить действие целевого договора, либо разорвать его. Больница на это не согласна, потому что у них кадровый дефицит. Они настаивают, чтобы я пошла на отработку на полную ставку»,— пожаловалась выпускница. По информации “Ъ”, в таком положении оказались сотни будущих медиков. Они считают, что отказ в зачислении неправомерен.

Отметим, в соответствии с постановлением правительства РФ, студент, нарушивший условия договора, должен возместить затраты на свое обучение, а также вернуть средства, которые выплачивались ему в виде социальной помощи от медорганизации, направившей его на учебу.

Запрет перехода на следующую ступень обучения, подчеркивают выпускники, не оговаривается.

“Ъ” попросил Минздрав РФ разъяснить содержание письма в адрес вузов. В ведомстве объяснили, что таким образом напоминают заказчикам и исполнителям целевого обучения о необходимости соблюдения требований, установленных законом. «Целевое обучение позволяет реализовать механизм возвращения молодого специалиста в родной регион после окончания обучения. Фактически государство дает таким абитуриентам преимущества при поступлении, потому что знает, что выпускники далее будут работать там, где их труд действительно нужен»,— сообщили в пресс-службе Минздрава.

Квоты на целевой прием формируются по заявкам регионов. В последние годы их число значительно возросло. Так, в соответствии с посланием президента Владимира Путина, по специальности «лечебное дело» 70% бюджетных мест являются целевыми, по специальности «педиатрия» — 75%.

При поступлении в ординатуру по самым востребованным направлениям целевое обучение установлено почти на 100% бюджетных мест.

Например, для минздрава Свердловской области это специальности, «которые связаны с заболеваниями, вносящими наибольший вклад в показатели смертности населения», такие как кардиология, неврология, анестезиология, хирургия, травматология, акушерство и гинекология.

В минздраве Волгоградской области “Ъ” подтвердили, что заключение целевых договоров на обучение с абитуриентами «дает гарантию пополнения штата медицинских организаций после окончания обучения». Там уточнили, что в текущем году для целевой подготовки врачей выделено на 70 мест больше, чем в 2021-м. За счет средств бюджета по программе специалитета пройдут обучение 152 будущих терапевта, 70 педиатров и 17 стоматологов, которые в дальнейшем, надеются в министерстве, пополнят штат учреждений первичного звена здравоохранения.

В Минздраве РФ отметили, что заказчики целевого обучения в 2021 году исполнили обязательства перед студентами «в полном объеме»: из числа выпускников по программам специалитета приступили к исполнению обязательств по договору о трудоустройстве более 2,3 тыс. человек, еще примерно столько же поступили в ординатуру с тем же заказчиком.

Ректор Рязанского государственного медицинского университета Минздрава России Роман Калинин, комментируя ситуацию с обучением целевиков, подчеркнул, что больницам, отправившим студента на обучение, нужно помогать выстраивать «понятную и привлекательную» карьерную траекторию будущего медика. «Целевой набор не столько один из вариантов поступления в вуз, сколько эффективный инструмент кадрового регулирования отрасли. И этим инструментом надо уметь правильно пользоваться»,— заявил господин Калинин. Он признал, что сегодня многие молодые люди, окончившие медвузы, идут работать не по специальности, но подчеркнул, что шесть лет учиться в университете на бюджете, чтобы потом работать косметологом в салоне красоты, «вовсе необязательно».

Выпускники, которым отказали в поступлении в ординатуру, обратились за правовой поддержкой в профсоюз медработников «Действие».

По словам председателя организации Андрея Коновала, им рекомендовали в случае отчисления обращаться в прокуратуру или суд. «Мы считаем, что надо оставаться на правовых позициях. Если запрет на дальнейшее обучение не был предусмотрен, издавать какие-то документы, которые меняют этот порядок, в принципе неправильно»,— сказал господин Коновал. Он с сожалением констатировал, что конфликт вузов, выпускников и больниц — «плохой пример отношения власти к будущим врачам» и не решит проблему дефицита кадров.

Наталья Костарнова