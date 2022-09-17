Сегодня исполняется 60 лет заместителю председателя Совета федерации РФ Константину Косачеву

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Константин Косачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель правления—генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров:

— Уважаемый Константин Иосифович! От всего сердца поздравляю Вас с 60-летием! Я всегда с большим уважением относился к Вашей работе на международной арене. Многие годы Вы занимаетесь укреплением позиций России в мире и всегда твердо отстаиваете ее интересы вне зависимости от политического контекста. Знаю Вас как человека разностороннего, и мне кажется крайне важным, что Вы находите возможность уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи. Яркий пример — «Поезд памяти» для российских и белорусских школьников, который мы совместными усилиями запустили в мае этого года. Крепкого Вам здоровья, успехов и плодотворной работы на благо нашей страны!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»