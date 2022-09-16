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Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет председателю правления ассоциации «НП "Совет рынка"» Максиму Быстрову

Максим Быстров

Максим Быстров

Фото: Пресс-служба "Совета рынка"

Максим Быстров

Фото: Пресс-служба "Совета рынка"

Его поздравляет председатель совета директоров компании Altera Capital Кирилл Андросов:

— Дорогой Максим, поздравляю с днем рождения! Ты — великолепный образец человека дела. Уверенный, надежный, профессионал, на которого можно положиться во всем. В этом я лично убедился за время совместной работы над важными государственными проектами. Желаю тебе новых прорывных идей, достойных воплощения, простора для деятельности и соратников, на которых всегда и во всем можно опереться. Пусть дом радует теплом и уютом, а семья будет счастливой и здоровой. Пусть твоя дорога идет только вперед и вверх — к новым перспективам и возможностям. Желаю тебе не упустить ни одной из них! Счастья и вдохновения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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