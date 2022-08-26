Водоканалы войдут в капитал

Введенный в 2013 году запрет на приватизацию объектов водоснабжения планируется смягчить — Минстрой для сокращения подобного бесхозяйного имущества предлагает разрешить его передачу акционерным обществам (АО), более 50% акций которых находятся в государственной или муниципальной собственности. Таким способом будет разрешена правовая коллизия, которая сейчас не позволяет АО, являющимся гарантирующими организациями, принимать объекты на баланс — и в итоге они вынуждены их арендовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минстрой предлагает разрешить, по выражению ведомства, «доприватизацию» объектов водоснабжения. Как следует из разработанного им законопроекта, подобное имущество можно будет вносить в уставный капитал АО, более 50% акций которых находятся в государственной или муниципальной собственности. Поясним, сейчас АО порой выступают в качестве гарантирующих организаций — и хотя они обеспечивают эксплуатацию централизованных систем водоснабжения, принять на баланс даже технологически связанный объект, находящийся в госсобственности, не могут.

Эта проблема возникла после ввода в 2013 году запрета на приватизацию водоканалов. Тогда такое решение объяснялось, в частности, плачевным состоянием отрасли и возможной недобросовестностью частных собственников (инвестиции в отрасль планировалось привлекать за счет концессий). Без концессии АО может получить в эксплуатацию объекты только по договору аренды — однако, как отмечает Минстрой, это влечет за собой дополнительные расходы регионов, самой гарантирующей организации (арендная плата и страховка, а также невозможность производить амортизационные отчисления) и, соответственно, повышает финансовую нагрузку на потребителей.

Согласно проекту, внесение объектов в уставный капитал АО будет сопряжено с обязательствами по строительству, реконструкции и модернизации объектов — суммы амортизации по полученному имуществу разрешается направлять только на финансирование капитальных вложений в рамках инвестпрограммы. Как полагают в Минстрое, это должно «лишить возможности организаций эксплуатировать имущество без улучшения потребительских свойств предоставляемой населению коммунальной услуги».

Послабление, подчеркивает Минстрой, не повлечет утраты контроля государства над объектами — он сохранится в опосредованной форме в рамках полномочий акционера. В целом свою инициативу Минстрой объясняет желанием сократить количество бесхозяйных объектов водоснабжения — точных данных нет, но, как отмечает ведомство, оно весьма значительно. К примеру, сейчас в Москве оформляется около 360 бесхозяйных объектов, выявленных в прошлом году.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) “Ъ” сообщили, что поддерживают инициативу Минстроя. «Сейчас муниципалитеты могут передать бесхозяйные сети только унитарному или муниципальному предприятию, но на территориях, где в качестве гарантирующей организации выступает АО, такой возможности нет»,— отмечают в ассоциации. В сфере водоснабжения АО немного, но среди них есть и крупные гарантирующие организации — для того чтобы передать им имущество, необходимо сначала его оформить, а затем заключить концессионное соглашение или договор аренды. Однако, добавляют в РАВВ, существуют и риски, что муниципалитет передаст объект в аренду третьему лицу, с которым в таком случае гарантирующая организация должна вести взаиморасчеты — это приводит к дроблению системы водоснабжения. «Предложенные Минстроем изменения позволят сохранить объекты у одного собственника»,— полагают в ассоциации.

Евгения Крючкова