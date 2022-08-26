Coca-Cola внешнего разлива

Расхожее представление о способности рынка регулировать любой дисбаланс, как ни странно, еще находит подтверждение в России. Один из примеров — категория безалкогольных напитков. Из-за военных действий на Украине о прекращении работы в РФ объявила американская Coca-Cola. Позже компания уточнила, что перестанет выпускать напитки после истощения запасов сырья. В торговых сетях действительно стало заметно сокращение ассортимента Coca-Cola местного производства, но, как оказалось, любители напитка ненадолго оставались без привычного бренда.

В магазинах и ресторанах начали появляться импортные Coca-Cola и Fanta с различными вкусами из Германии, Польши, Великобритании и даже Албании. В августе декларацию соответствия для выпущенного в Грузии напитка Coca-Cola Bottlers Georgia JSC получил и один из местных импортеров грузинского продовольствия — ООО «Агро Лукрум Дженеранди Рус». Как рассказывают мои источники, расширением импортного ассортимента Coca-Cola мы обязаны малому и среднему бизнесу, который, видимо, легче и быстрее может подстраиваться под меняющиеся обстоятельства.

Конечно, импортные напитки дороже местных. Польская Coca-Cola в «Азбуке вкуса» продается по 108 руб. за 0,33 л, а локальная — по 85 руб. за 0,5 л. Но спрос на напиток есть, о чем может говорить и то, что иностранная Coca-Cola появилась не только в «Азбуке вкуса», где всегда была высокая доля импорта, но и в небольших несетевых магазинах.

Для российских производителей газированных напитков, которые еще весной наперегонки бросились выводить на рынок свои аналоги Coca-Cola в надежде занять весомую долю рынка уходящего бренда, это плохие новости. Ведь у многих игроков были более чем амбициозные планы.

ГК «Черноголовка», которая выпустила газировку со вкусами колы, цитруса и лайма под брендом Fantola, заявила о планах занять 30% российского рынка безалкогольных напитков в ближайшие два года и намерении увеличить долю в будущем до 50%, для чего строит новый завод стоимостью 3 млрд руб. А МПБК «Очаково» хочет увеличить мощности для разлива напитков Street, Fancy и CoolCola в 2,5 раза, до 125 млн дал в год.

Но судя по всему, Coca-Cola не собирается так просто сдавать позиции в России и у поклонников напитка не будет нужды искать ему замену среди локальных аналогов. А производителям последних, вероятно, придется приложить усилия, чтобы не повторить судьбу продуктов вроде Herschi Cola, которым удалось получить минуту славы на заре становления современного российского рынка, но на ограниченном временном промежутке. Возможно, мы еще услышим о корректировке масштабных инвестиционных программ локальных игроков.