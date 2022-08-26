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Коммерсантъ FM
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Дистрибутор меняет конфигурацию

Сооснователь «Мерлиона» передал свою долю партнеру

Один из трех сооснователей и владельцев крупного дистрибутора электроники и других товаров «Мерлион» Владислав Мангутов передал свою долю партнеру Алексею Абрамову. Теперь последний владеет 66,67% акций, но пока они в залоге у господина Мангутова. Эксперты допускают, что у покупателя не было средств для совершения сделки, и, если он не расплатится, Владислав Мангутов может потребовать активы назад. Еще 33,33% в компании остались у третьего партнера — Олега Карчева. Аналитики ранее оценивали активы каждого партнера в 41,96 млрд руб.

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что Владислав Мангутов вышел из ООО «Мерлион Дистрибуция», ООО «Ситилинк» и ООО «Мерлион инвестиции». Его доля в этих активах перешла другому совладельцу, Алексею Абрамову, 18 августа. Таким образом, господин Абрамов владеет 66,67% акций «Мерлион дистрибуции», «Ситилинка» и «Мерлион инвестиций». Одновременно господин Мангутов получил в залог все доли Алексея Абрамова. Еще 33,33% в компаниях остались у третьего партнера, Олега Карчева. Ранее эти активы контролировались кипрской Merlion Group Limited. В «Мерлионе» и «Ситилинке» отказались от комментариев.

По данным TAdviser, Владислав Мангутов создал компанию Elsie, которая занималась дистрибуцией компьютеров и комплектующих, в 1992 году. В 2004 году Elsie и еще несколько компаний господина Мангутова объединились с дистрибуторами Алексея Абрамова и Олега Карчева под брендом «Мерлион».

Компания занимается поставками и продажей компьютеров и бытовой техники, программного обеспечения и сетевого оборудования, офисной мебели и канцелярских принадлежностей. В августе TAdviser оценило активы каждого партнера в 41,96 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 августа). Выручка ООО «Мерлион» (которым владеет «Мерлион Дистрибуции») за 2021 год составила 274 млрд руб., читая прибыль — 6,1 млрд руб.

Господа Карчев, Мангутов и Абрамов, а также топ-менеджер «Мерлиона» Борис Левин были арестованы в октябре 2020 года по обвинению в покушении на убийство (см. “Ъ” от 19 января 2021 года), однако в феврале 2022 года Следственный комитет прекратил уголовное дело в связи с отсутствием события преступления.

Источник “Ъ” на рынке производителей отечественного оборудования считает, что Владислав Мангутов решил выйти из дистрибуторского бизнеса после того, как из России ушли основные поставщики электроники и «этот бизнес перестал быть перспективным». Сейчас господин Мангутов, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет долями в сервисном центре «Сеть компьютерных клиник» и производителе офисной мебели «Бюрократ», а также девелопером «Текта недвижимость», застройщиком «АКМ-Капитал» и другими активами.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что передача активов в залог означает отсрочку оплаты сделки. «Однако, вероятно, господин Абрамов готов контролировать компанию и определять все стратегические решения. Владислав Мангутов же перестает влиять на решения компании, но, если покупающий не заплатит ему всю сумму в срок, может забрать свои акции обратно»,— добавляет эксперт. С этим согласен партнер департамента управленческого консультирования компании ДРТ Сергей Кудряшов: «Вероятнее всего, у покупателя части акций не было средств для совершения сделки, поэтому был применен механизм залога».

Гендиректор «Марвел-Дистрибуции» Алексей Мельников считает изменения в структуре владения дистрибуторскими бизнесами в России актуальным трендом. По его словам, в «Марвеле» подобные изменения в составе собственников произошли в марте, а в «Мерлионе» — сейчас (в марте компания поменяла юрисдикцию, владельцем ООО «Марвел КТ» стало ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», до 18 марта компания была зарегистрирована в офшорной зоне в Белизе). По мнению господина Мельникова, изменения в структуре собственников и перераспределение долей не скажутся на бизнесе дистрибутора, поскольку в компании остаются другие основатели.

Анастасия Гаврилюк

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