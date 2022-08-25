Работа живет три года

Минобрнауки хочет обязать вузы заключать договоры с преподавателями минимум на три года, а не на произвольный срок, как сейчас. Ведомство подготовило такие поправки в Трудовой кодекс по требованию Конституционного суда (КС). Профсоюз «Университетская солидарность» считает, что поправки сделают проблему трудовых прав преподавателей менее острой, но в корне ее не решат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минобрнауки подготовило проект поправок в Трудовой кодекс после постановления Конституционного суда. Там рассматривали жалобу преподавателя Государственного университета управления Алексея Подакова. Вуз на протяжении многих лет заключал с ним срочные договоры, минимальный срок которых законом не определен. На работу таких работников принимают по специальной процедуре — через проведение конкурсов.

После ухода в длительный отпуск мужчину уволили. Господин Подаков решил судиться с вузом: он потребовал восстановления на работе, признания трудового договора заключенным на неопределенный срок и оплаты его длительного отпуска. Все судебные инстанции отказали преподавателю, ссылаясь на его же согласие с условием о срочном характере трудовых отношений. Однако КС 15 июля встал на сторону преподавателя. «Конкретный срок действия трудового договора зачастую фактически единолично определяет руководитель образовательной организации,— отмечал КС в постановлении.— При этом его решение не зависит от решения коллегиального органа, который проводит конкурс на замещение должности. Тем самым значение демократической конкурсной процедуры обесценивается, а педагогический работник, как правило, вынужден соглашаться на предложенные условия, порой невыгодные для него».

Согласно позиции КС, практика необоснованного заключения краткосрочных трудовых договоров и их произвольного продления в отрыве от решений конкурсных комиссий ведет к нарушению прав профессорско-преподавательского состава, лишает их прав на достойный отдых, на стабильную занятость, а также на получение непрерывного трудового стажа. Суд потребовал от госорганов исправить ситуацию.

Минобрнауки согласно с этой позицией. В пояснительной записке к законопроекту ведомство указывает на случаи неоднократного заключения трудовых договоров на учебный год или даже семестр между одними и теми же сторонами на протяжении довольно длительного времени. А это не соответствует «конституционным предписаниям о справедливости, равенстве, верховенстве закона, правовом и социальном государстве, в котором одним из необходимых условий обеспечения достойной жизни и свободного развития человека является стабильная занятость… а также гарантируется уважение человеческого труда». Ведомство предлагает определить, что срочные контракты должны заключаться минимум на три года и максимум на пять лет. Про минимальный срок в три года указывал в своем постановлении и КС.

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов считает, что законопроект снизит напряженность, но не решит проблему полностью: «Поправки никак не предписывают вузам заключать бессрочные договоры. В итоге преподаватель все так же будет находиться в подвешенном состоянии. Не через год, так через три, если у него оказался слишком длинный язык и не лучшие отношения с начальством, с ним просто не продлят договор». Минимальный срок в три года он называет взятым «с потолка». «Я не знаю учебных программ, которые длятся три года. Чаще всего они рассчитаны на два,— говорит господин Арутюнов.— Поэтому у большей части преподавателей договор будет так же заканчиваться в середине программы. А университет будет его увольнять. Какой в этом смысл?»

Срочные договоры позволяли ротировать кадры довольно безболезненным для сотрудников способом, уверен проректор Государственного университета управления Александр Троицкий: «А чтобы уволить преподавателя, имеющего бессрочный договор, проводится аттестация. И ее непрохождение или отказ от нее довольно негативно сказываются на карьере самого преподавателя. В ситуации с короткими договорами же все решает открытый конкурс». Эксперт уверен: если кандидатура соискателя будет вызывать сомнения, то университеты предпочтут заключать с такими сотрудниками гражданско-правовые договоры. «Правда, они, в отличие от трудовых, не дают сотруднику никаких социальных гарантий,— указывает он.— Так что для самих университетов ситуация кардинальным образом не поменяется».

Проректор НИУ ВШЭ Алексей Кошель поддерживает поправки: «Ограничение в сроке работы сопряжено не только с огромной бумажной работой самих преподавателей, но и со стрессом, которому подвергают преподавателей частые прохождения конкурсного избрания». По его словам, в «Вышке» ранее существовала практика заключения годичных контрактов, в основном для новичков, которые только приступают к работе в вузе. Однако трехлетние и пятилетние контракты чаще всего встречаются в «Вышке».

Анна Васильева