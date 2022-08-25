«Росгеология» разведает IT

На фоне санкций ЕС, которые привели к ограничению работы крупных зарубежных компаний, российская геологоразведка может столкнуться с дефицитом программного обеспечения. По данным “Ъ”, «Росгеология» хочет разработать собственный софт за 500 млн руб., надеясь большую часть средств привлечь через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). По мнению экспертов, пока нехватка ПО в отрасли не выглядит острой, но в перспективе прежде всего затронет освоение новых месторождений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Государственная «Росгеология» претендует на получение грантов от РФРИТ на создание ряда ПО для геологоразведки, рассказали источники “Ъ”. Стоимость софта оценивается в 500 млн руб., на его создание потребуется от двух лет. РФРИТ может софинансировать до 80% стоимости. Речь идет о платформах 3D-проектирования месторождений, обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин (ГИС), бассейнового моделирования, 3D-обработки данных сейсмики, сбора и документирования геологической информации, комплексной интерпретации и геологического моделирования. В «Росгеологии» и РФРИТ отказались от комментариев.

Причиной беспокойства «Росгеологии» стало то, что в геологоразведке зависимость от западного ПО превышает 90%. Но крупные иностранные компании уходят из РФ или ограничивают сотрудничество, а также отказываются обновлять лицензии на ПО. Проблема может заметно повлиять на сроки обработки информации, результаты и достоверность отчетов. «Росгеология» наиболее активно применяет софт Schlumberger, которая уже ограничила его использование.

Летом правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по созданию российских аналогов зарубежного софта. Как заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко в июле, в рамках ИЦК будут «определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий». До 2024 года объем господдержки составит 37,1 млрд руб., 65% суммы будет распределено через РФРИТ.

По словам источников “Ъ”, за ИЦК по геологоразведке будет отвечать как раз глава «Росгеологии» Сергей Горьков. «У нас есть спецпроект, который связан с замещением части ПО. Если говорить про технологическое ПО, здесь, к сожалению, нужно больше времени, потому что зависимость сложилась давно,— говорил Сергей Горьков в интервью “Ъ” в апреле.— Потребуется два-три года, но это реалистичные сроки».

Вопрос ПО стал особенно острым после того, как первая четверка компаний международного нефтесервиса заявили о частичном или полном уходе с российского рынка, отмечает независимый эксперт Дмитрий Касаткин: «ПО — это первое, что можно быстро "отключить", отозвав лицензии». Только у Schlumberger в линейке ПО было 20 сервисов. «Если наши компании относительно продвинулись в разработке продуктов по сбору и интерпретации данных сейсмики (onshore), то все, что касается более сложных продуктов для морской сейсмики, ГИС, а также связанных с моделированием и предиктивным искусственным интеллектом, будет сложно заместить»,— считает эксперт.

Отечественное ПО, считает господин Касаткин, отстает от аналогов «четверки». По его мнению, скорее всего, к началу 2023 года нефтяники, «имея неплохой финансовый ресурс благодаря высоким ценам», будут инвестировать больше в разведку и тогда могут столкнуться с дефицитом ПО. Отсутствие аналогов прежде всего затронет освоение новых месторождений, полагает эксперт: «Вырастут затраты на разведку, так как худшее качество информации чаще будет приводить к ошибкам, которые при бурении стоят очень дорого».

Дмитрий Козлов