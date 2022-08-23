Караван махинаций закончился первым приговором

Как стало известно “Ъ”, к трем годам условного заключения Таганский райсуд Москвы приговорил столичного предпринимателя Сергея Федерякина, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Вместе с сообщниками он пытался получить в 2017 году в АСВ компенсацию в размере 627 млн руб. для почти 500 фиктивных вкладчиков Торгового городского банка (ТГБ). Поскольку на следствии господин Федерякин признал вину и дал показания на сообщников, его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С учетом признания подсудимым вины и заключенного ранее досудебного соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой на чтение приговора много времени не потребовалось — были оглашены лишь описательная и резолютивная части судебного решения. Да и само разбирательство уложилось в четыре заседания, на которых в основном изучались характеристики подсудимого.

Из оглашенного в суде приговора следовало, что преступление, в котором сознался подследственный Федерякин, было совершено в феврале—марте 2017 года. Тогда он вместе с шестью сообщниками-предпринимателями Денисом Гришкиным, Виктором Гориным, Сергеем Загорцевым, Дмитрием Наумовым, Дмитрием Подмостовым и Виталием Соломатиным смог установить контроль над столичным Торговым городским банком, находившимся в предбанкротном состоянии.

Сам банк до 2015 года был зарегистрирован в Твери, где назывался Тверской городской банк. Однако после перевода в столицу дела в нем пошли неважно. Кончилось все тем, что в 2017 году Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию «за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». При этом банк, установил регулятор, «допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами», а его руководство было замечено в неисполнении законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Впрочем, Сергея Федерякина и его приятелей это волновало мало — они решили заработать уже на крахе ТГБ.

Как позже выяснили в ГСУ СКР, после установления контроля над ТГБ злоумышленники нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской областях более 500 физических лиц, включая своих родственников и знакомых, с помощью которых оформили документы об открытии ими вкладов на общую сумму более 627 млн руб. При этом реальные деньги на счета не вносились, а каждый фиктивный вклад не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

А когда ТГБ лишили лицензии, злоумышленники организовали подачу в АСВ обращений от мнимых вкладчиков о возмещении средств. Однако агентство, усомнившись в законности требований, в выплатах отказало и обратилось в СКР.

В октябре 2020 года следователи и сотрудники ФСБ задержали предполагаемых злоумышленников, использовавших схему так называемого каравана — так у недобросовестных финансистов называется получение в АСВ компенсаций по фиктивным банковским счетам. Но поскольку преступление не было доведено до конца, Сергея Федерякина и его приятелей обвинили по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

С учетом признания вины, раскаяния и сделки предпринимателя приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в те же три года. Теперь он выступит свидетелем обвинения на процессе над остальными аферистами. По данным “Ъ”, защита осужденного не намерена обжаловать приговор.

Алексей Соковнин