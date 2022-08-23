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Коммерсантъ FM
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Заезженная пластинка

Ольга Никитина о новой стратегии автопрома

На прошлой неделе Минпромторг представил проект новой стратегии автопрома. Из документа стало очевидно, что Россия не оставляет надежд нагнать мир по компетенциям в производстве автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Ольга Никитина

Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2022 году такое упорство даже восхищает: гораздо более технически простая опция локализации электромобилей отринута без объяснений. Причем достаточно неожиданно: только в июле, например, замглавы Минпромторга Василий Шпак заверял, что «век автомобилей с двигателем внутреннего сгорания закончен».

В целом план такой: электромобилей в РФ будет 15% рынка к 2030 году, как ранее и планировалось, и только тогда «приоритет государственной поддержки должен быть изменен с сегмента автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на сегмент электрических и других перспективных автомобилей». Примечательно, что в ЕС с 2035 года ДВС планируют как раз перестать выпускать. А в России в этот момент «высоколокализованные» электромобили займут «20–30%» рынка.

Получается, что недюжинные усилия по локализации и объемы производства в итоге будут размазаны между ДВС и электромобилями. Откуда тогда возьмется эффект масштаба, которого и раньше не хватало для локализации?

Если идея в том, чтобы производить хоть какие-то машины до момента, пока не будет обеспечен выпуск электромобилей, то это все равно потребует импорта компонентов, которых в России нет — автоматической коробки передач или АБС. Так уже делает в том числе и АвтоВАЗ, закупая компоненты в Китае.

Если ответ состоит в желании дать покупателям выбор, то в стратегии его не предполагается: 81% автомобилей на рынке в 2030 году должен быть «высоколокализованным», то есть представлять из себя максимум десяток моделей.

Примиряет с документом в первую очередь вопрос, а важно ли для реального будущего, что именно написано в стратегии? В действующей стратегии, например, предполагалось, что рынок в 2022 году составит 1,95 млн легковых машин, а сейчас Минпромторг ожидает лишь 600 тыс.

Конечно, никто в отрасли не мог предугадать, что начнутся военные действия на Украине. Но планирование в автопроме РФ, кажется, еще ни разу не отразило действительности, начиная с оптимистичных прогнозов о росте рынка до 3 млн машин. Они привели к утерянному теперь увеличению мощностей автозаводов в РФ и разнообразию локальных марок. Но не сбылись.

В такой ситуации особенно симптоматично, что мне даже не удалось всерьез обсудить документ с участниками рынка: кому-то из них уже просто неинтересно следить за развитием событий на руинах российского бизнеса, а, например, производители компонентов хотели бы поучаствовать в разработке стратегии, но их не пригласили.

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