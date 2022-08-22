Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Убит двоюродный брат Тайсона Фьюри

Двоюродного брата чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри Рико Бёртона убили ножом, сообщил спортсмен в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью ударом ножа в шею. Это нужно остановить. Правительство Великобритании должно ужесточить наказание за нанесение ножевых ранений, это уже становится пандемией, и вы не осознаете, насколько это плохо, пока это не это не коснулось кого-то из вас. Жизнь драгоценна, и ее можно очень легко отнять в любой момент. Покойся с миром, Рико Бёртон»,— написал Тайсон Фьюри.

«РИА Новости»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...