Убит двоюродный брат Тайсона Фьюри

Двоюродного брата чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри Рико Бёртона убили ножом, сообщил спортсмен в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью ударом ножа в шею. Это нужно остановить. Правительство Великобритании должно ужесточить наказание за нанесение ножевых ранений, это уже становится пандемией, и вы не осознаете, насколько это плохо, пока это не это не коснулось кого-то из вас. Жизнь драгоценна, и ее можно очень легко отнять в любой момент. Покойся с миром, Рико Бёртон»,— написал Тайсон Фьюри.

«РИА Новости»