Шестой тур

«Урал»—«Пари Нижний Новгород» 0:1

Юлдошев, 79. Удаление: Егорычев («Урал»), 62 (2 ж.к.)

«Химки»—«Локомотив» 0:3

Керк, 22; Камано, 34; Марадишвили, 90. Удаление: Мампасси («Локомотив»), 46

«Динамо»—«Спартак» 1:0

Тюкавин, 27. Удаление: Моро («Динамо»), 90 (2 ж.к.)

«Ростов»—«Сочи» 2:2

Мельников, 83; Комличенко, 90+2 — Нобоа, 44 (пен.); Юсупов, 69. Незабитые пенальти: Комличенко, 83; Уткин (оба — «Ростов»), 90+7. Удаление: Мелехин («Ростов»), 90+4

ЦСКА—«Ахмат» 4:2

Чалов, 29; Набабкин, 33; Карраскаль, 35; Медина, 78 — Конате, 41; Бериша, 58

«Зенит»—«Торпедо» 2:0

Сергеев, 84; Малком, 87

«Краснодар»—«Оренбург» ХХХ

Ионов, 28

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 4 2 0 13:2 14

2. «Спартак» 4 1 1 14:4 13

3. ЦСКА 4 1 1 16:7 13

4. «Динамо» 3 3 0 11:4 12

5. «Ростов» 3 3 0 12:9 12

6. «Сочи» 3 1 2 9:11 10

7. «Краснодар» 2 2 1 9:7 8

8. «Ахмат» 2 2 2 9:9 8

9. «Химки» 2 1 3 8:9 7

10. «Крылья Советов» 1 3 2 7:10 6

11. «Оренбург» 2 0 3 8:10 6

12. «Локомотив» 1 3 2 7:12 6

13. «Нижний Новгород» 1 2 3 8:12 5

14. «Факел» 0 4 2 8:12 4

15. «Урал» 0 1 5 1:11 1

16. «Торпедо» 0 1 5 3:14 1