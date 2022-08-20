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Коммерсантъ FM
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«Коробочка с расстройствами открыта»

Вышел новый альбом «Кис-кис»

Группа «Кис-кис» выпустила третий студийный альбом «Как перестать беспокоиться и начать жить». Борис Барабанов послушал, как самая популярная у молодых соотечественников альтернативная группа (410 тыс. подписчиков в официальной группе во «ВКонтакте») делится своими впечатлениями от взрослой жизни.

Обещая «молодость и угар», «Кис-кис» меж тем строит альбом на не совсем юношеской проблематике

Обещая «молодость и угар», «Кис-кис» меж тем строит альбом на не совсем юношеской проблематике

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Обещая «молодость и угар», «Кис-кис» меж тем строит альбом на не совсем юношеской проблематике

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В заголовок рецензии на новый альбом петербургской группы «Кис-кис» просится название песни Земфиры «Девушка созрела». Заголовок альбома позаимствован у книги Дейла Карнеги, а на обложке вокалистка Софья Сомусева изображает психотерапевта в то время, как в кресле ее пациента расположилась барабанщица Алина Олешева.

Нынешние молодежные герои вроде бы должны петь о шмотках и вписках, а не о депрессии и семейных проблемах. Впрочем, «Кис-кис» брались за взрослые темы еще на этапе записи своего дебютного EP «Магазин игрушек для взрослых» (2019). И музыку они играли вроде как совсем не современную — поп-панк из 1990-х — начала 2000-х. Однако искренняя интонация песен принесла группе популярность федерального масштаба.

В 2022 году на своем третьем студийном альбоме «Кис-кис» продолжают играть отточенный поп-панк, в котором легко распознать очевидные источники вдохновения: Аврил Лавинь, Blink-182 и прочих. Что же касается текстов, то ответ на вопрос «Как перестать беспокоиться и начать жить?» в них искать не стоит. Наоборот, жизнь, если верить группе, только подкидывает новые поводы для беспокойства.

«Здоровью.нет» — продолжение темы, поднятой 12 лет назад в песне «Устрой дестрой» Noize MC. Мысль о том, что старшему поколению легче назначить виновных — игры, телевидение, соцсети, музыкантов,— чем решить проблемы внутри семьи и общества, не теряет актуальности. Мы ходим по кругу, и выхода из него не видно. «Загоны» — хроника депрессии лирической героини: «Коробочка с расстройствами открыта, терпи меня. Я буду утром счастливой, а вечером от срывов стану невыносимая». «Терпеть» нужно заглавную героиню песни «Сука», ее бойфренда можно только пожалеть. Тема депрессии присутствует и в зарисовке «Вебкам»: ее центральный персонаж — вебкам-модель, и это ремесло, как выясняется, стало для нее спасением от психологических проблем.

Еще глубже в исследования собственного «я» героиня погружается в песне «Ты уже не ребенок»: «Роль в массовке — тоже роль, но будет больно от проблемы вечного выбора. Куда я шла? Там ли свернула? И кем в итоге сейчас была?». Песня «Ты уже не ребенок» подходит на роль центрального номера альбома. При этом если в других треках жизненная философия героини контрастирует с пружинистыми и оптимистичными серф-панковыми риффами, то для этой песни наверняка найдется место в саундтреке какого-нибудь драматичного «сериала взросления».

А «Отчим» — это смешной рассказ о том, как непутевая мама героини песни никак не может сделать выбор и остановиться на одном из сменяющих друг друга партнеров. В клипе на песню снялись рэпер GONE.Fludd, блогер Максим Голополосов (Макс +100500) и Артем Хорев из группы Anacondaz. Для последнего это редкая по нынешним временам возможность показаться широкой отечественной публике — его группа в России фактически запрещена.

Сами «Кис-кис» тоже ходили буквально по краю. Без них, как и без Anacondaz, этим летом решил (вряд ли по своей воле) обойтись питерский «Отличный Fest», под угрозой были и выступления на ряде других площадок. Группа чудом добралась до «Дикой мяты» (см. “Ъ” от 20 июня) и, вероятно, решила больше не дразнить гусей — не материлась на сцене и не делала опасных заявлений. Весенние записи в твиттере Алины Олешевой, в которых она резко реагировала на специальную военную операцию, сейчас уже не отыщешь.

Зато в гору пошли дела на другом фронте. В соцсетях группы появилось сообщение для фанов: «Больше никаких ограничений и переносов, только молодость и угар!» — и расписание тура по России, который начнется 22 августа в Смоленске и охватит европейскую часть страны, Сибирь и Дальний Восток. Легко сделать вывод о том, что в черных списках организаторов концертов, которые этим летом активно обсуждали СМИ, «Кис-кис» больше нет. Впрочем, и самих списков так никто и не видел. Виртуальная отмена так же виртуально отменилась.

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