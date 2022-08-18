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Коммерсантъ FM
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Нужен «план Б»

Гендиректор РСМД Андрей Кортунов — о том, возможен ли новый российский курс Запада в условиях украинского конфликта

«История бывает несправедливой. Хорошие парни финишируют последними. Политики опять лишили нас победы».

Наверное, так ворчали в августе прошлого года измученные солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии США, ожидая эвакуации в переполненном кабульском аэропорту.

Сегодня о печальном финале двадцатилетней операции НАТО в Афганистане на Западе мало кто вспоминает. Первая годовщина захвата Кабула запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан» прошла почти незамеченной на фоне продолжающегося конфликта на территории Украины. И все же история вынесла свой приговор: Афганистан стал самым крупным и самым болезненным поражением Запада в текущем столетии. Два триллиона долларов чистых убытков.

Украина, конечно, не Афганистан. Уже по той причине, что здесь НАТО не является прямым участником конфликта и военнослужащие США не гибнут под Славянском и Угледаром.

Президент Украины Владимир Зеленский — не афганский лидер Ашраф Гани, сбежавший из Кабула, не дожидаясь прихода туда талибов. Не стоит также недооценивать мотивированность и профессионализм украинских вооруженных сил.

В связи с этим западные историки сегодня вспоминают «чудо на Висле» столетней давности, когда летом 1920 года польскому государству удалось остановить наступление Красной армии на Варшаву и отбросить ее далеко на восток.

Сто лет спустя в США и Европе заговорили о грядущем «чуде на Днепре». Кажется, вот еще одно усилие, еще одно напряжение сил, еще одна неделя или месяц — и российская военная машина начнет давать сбои, откатываясь назад к Донецку и Луганску, а то и вообще к Ростову и Белгороду.

Но проходит неделя за неделей, месяц за месяцем, а сроки ожидаемого «чуда на Днепре» сдвигаются все дальше в будущее, подобно ускользающей линии горизонта. Растущие поставки западных вооружений усиливают украинскую армию, но все же не в состоянии изменить общую картину происходящего. Российские силы пусть осторожно и без эффектных прорывов, но продолжают упорное продвижение в западном направлении. Ситуация на поле боя хотя и медленно, но меняется в пользу Москвы, что, в свою очередь, ужесточает российские условия будущих политических договоренностей.

Способен ли Запад переломить эту тенденцию?

Такая игра ва-банк предполагала бы резкое увеличение масштабов военной поддержки Киеву. Но в этом случае дело, вполне вероятно, дошло бы до прямого вовлечения НАТО в украинский конфликт, после чего двадцатилетняя афганская эпопея, скорее всего, показалась бы легкой прогулкой.

Понятно, что любое решение о перемирии, а тем более о мирном урегулировании должно приниматься в Киеве. Однако от позиции Запада зависит очень многое. Если «план А», то есть победа Украины, выглядит все менее реалистическим, то Западу стоит, по всей видимости, уже сейчас задуматься о «плане Б», предполагающем достижение хотя бы временного компромисса не только между Москвой и Киевом, но и между Россией и Западом.

А как же быть с идеей заставить Кремль «заплатить за Украину»? На этот счет Западу не стоит беспокоиться — плата российской стороны за нынешний конфликт в любом случае окажется исключительно высокой. Впрочем, подсчитывать потери и издержки, пока продолжается военное противостояние, вообще не имеет никакого смысла.

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