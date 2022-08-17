0,6 процента составил прирост промпроизводства в США по итогам июля. В годовом выражении рост выпуска составил 3,9%, сообщили в ФРС США. Обработка выросла на 0,7% после снижения на 0,4% в мае и июне, в частности, выпуск автомобилей на фоне устранения проблемы с поставками чипов увеличился на 6,6%, добыча — на 0,7%, производство коммунальных услуг сократилось на 0,8%. Рост промпроизводства оказался выше ожиданий и позволяет говорить о более сильной динамике в третьем квартале после сокращения ВВП на 0,9% в годовом исчислении в апреле—июне, отмечают в ING Bank. Основным риском для показателя эксперты считают возможное снижение внешнего спроса.