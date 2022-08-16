Казарма разделила подсудимых

В Омске вынесен приговор по делу о произошедшем в 2015 году обрушении казармы учебного центра ВДВ, в результате которого погибли 24 десантника. Как установило следствие, казарма еще 1970-е годы была возведена с дефектами, а капремонт, выполненный в 2012 году, только усугубил ситуацию: здание «перегрузили» бетоном, залив его вместо деревянных полов, а несущую способность простенков уменьшили. Фигурантами уголовного делая стали десять человек: бывшее руководство части, сотрудники Спецстроя и компании, занимавшейся ремонтом, а также специалисты управления заказчика капстроительства ЦВО Минобороны. Шестерых из них взяли под стражу в зале суда, другие были освобождены от наказания из-из истечения сроков давности. Набольший срок — десять лет колонии строгого режима — получил бывший замкомандира центра Владислав Пархоменко. Дело в отношении экс-командира 242-го центра Олега Пономарева по сроку давности было прекращено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело бывшего командира 242-го центра ВДВ Олега Пономарева суд прекратил из-за истечения срока давности

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ Дело бывшего командира 242-го центра ВДВ Олега Пономарева суд прекратил из-за истечения срока давности

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ

Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело о гибели в 2015 году 24 десантников в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ. Трагедия в учебном центре ВДВ произошла 12 июля 2015 года примерно через полчаса после команды «отбой». Рухнувшие конструкции насмерть задавили 24 десантников, которые были призваны из разных регионов страны. Еще десять военнослужащих стали инвалидами.

Военные следователи возбудили уголовное дело. В его материалах указывается, что казарма возводилась в 1970-х годах и уже тогда при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Однако капитальный ремонт, говорится в деле, был начат и проведен без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. Проводилась, например, замена деревянных полов на бетонные. «Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа»,— говорится в материалах следствия.

По версии обвинения, командование центра ВДВ скрыло от вышестоящего начальства факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя работы в ней еще продолжались.

Установлено, что последний субподрядный договор на ремонтные работы был заключен в мае 2015 года, за пару месяцев до трагедии.

Фигурантами расследования стали десять человек. Это бывшие командир 242-го центра ВДВ Олег Пономарев, его заместитель по тылу Владислав Пархоменко, руководители ремонтировавшей казарму компании «Ремэксстрой» Александр Дорофеев и Дмитрий Баязов, бывший заместитель руководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александр Савустьян и инженер-инспектор этого управления Евгений Криворучко, а также четверо бывших сотрудников Спецстроя РФ и его подразделений: Алексей Дубинин, Игорь Титарев, Николай Гашенко и Григорий Годнюк. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинения в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ), превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и взятке (ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Омского гарнизонного военного суда Александр Красиков

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ Судья Омского гарнизонного военного суда Александр Красиков

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ

Спорной фигурой в расследовании стал бывший командир центра полковник Пономарев. Сразу после его ареста летом 2015 года в Омске прошло несколько митингов. Сочувствующие ему заявляли, что следствие несправедливо возложило на офицера-десантника строительно-надзорные функции. Защита, в частности, указывала, что в силу специфики своей службы он не являлся экспертом в области строительства и никак не мог оценить состояние здания.

Следствие и судебный процесс затянулись на семь лет. За это время истек срок давности по основному эпизоду обвинения — о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ), которое предусматривает лишение свободы до семи лет.

На приговор смогли приехать родители пяти погибших десантников. Галия Стаина держала в руках фотографию сына Максима Игнатенко в военной форме и надписью «Не забудем, не простим». По ее словам, за семь лет, что прошли с трагедии, горе не притупилось.

Галия Стаина вспоминает, что ее сын, который успел прослужить всего три недели, жаловался ей на состояние казармы, в которой проживал. Якобы незадолго до трагедии в стенах здания был слышен треск, на что обращали внимание и другие военнослужащие.

Прогнозировать исход судебного разбирательства она не стала, но пожелала, чтобы обвиняемые, включая бывшего начальника центра ВДВ Олега Пономарева, «получили максимальное наказание». «Ну и что, что он принес какие-то извинения и был пару раз на могиле. Извинения не отменяют наказания»,— заявила Галия Стаина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Галия Стаина с фотографией сына Максима Игнатенко Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Галия Стаина с фотографией сына Максима Игнатенко (слева) Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Следующая фотография 1 / 2 Галия Стаина с фотографией сына Максима Игнатенко Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук Галия Стаина с фотографией сына Максима Игнатенко (слева) Фото: Коммерсантъ / Евгений Софийчук

Суд огласил только вводную и резолютивную части решения. Оставшаяся в обвинении экс-командира центра ВДВ статья УК о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) была переквалифицирована на халатность (ст. 293 УК РФ), по которой истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело в отношении Олега Пономарева было прекращено. Зал заседания он покинул молча, игнорируя вопросы СМИ.

Десять лет колонии строгого режима и штраф в 6 млн руб. суд назначил бывшему заместителю командира центра ВДВ по тылу Владиславу Пархоменко. Столь строгое наказание связано с тем, что он обвинялся еще и во взяточничестве. Руководителям ремонтировавшей казарму фирмы «Ремэксстрой» Александру Дорофееву и Дмитрию Баязову суд назначил соответственно шесть и семь лет колонии. Алексея Дубинина, Григория Годнюка и Игоря Титарева приговорили соответственно к пяти, шести и восьми годам лишения свободы. Бывший заместитель руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа Минобороны Александр Савустьян отделался условным сроком. Евгения Криворучко и Николая Гашенко суд приговорил к пяти годам каждого, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Защитники некоторых обвиняемых сообщили, что обжалуют несправедливый, на их взгляд, приговор. Остались недовольны решением и родители погибших десантников.

Константин Воронов, Омск