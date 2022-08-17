Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем внеочередном заседании единогласно проголосовало за то, чтобы утвердить на посту президента организации Александра Алаева. Бывший президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) временно исполнял обязанности главы РПЛ после недавней отставки Ашота Хачатурянца и был единственным кандидатом на выборах. Срок полномочий господина Алаева составит пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидатуру Александра Алаева на выборах президента РПЛ поддержали представители всех 16 клубов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Кандидатуру Александра Алаева на выборах президента РПЛ поддержали представители всех 16 клубов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Алаев стал восьмым президентом в истории премьер-лиги, которая была основана в 2001 году и с тех пор отвечает за проведение чемпионата России, включая все организационные и финансовые вопросы, связанные с этим. Поддержку клубов РПЛ он получил еще после отставки Ашота Хачатурянца, который объявил об уходе 27 июня, и сейчас его просто утвердили в должности, сняв приставку «врио». Представители всех 16 команд проголосовали за кандидатуру Алаева единогласно.

В свои 42 года Александр Алаев уже довольно опытный функционер и давно занимает в российской футбольной иерархии весьма высокие позиции. Еще в 2013 году он поднялся до уровня генерального директора РФС, а в конце 2017-го в связи с приостановкой деятельности Виталия Мутко даже исполнял обязанности президента главного руководящего органа отечественного футбола. С 2019-го и до момента избрания главой РПЛ Алаев был генеральным секретарем РФС, а в 2021 году также возглавил ФНЛ, которая объединяет первый и второй дивизионы чемпионата России. Так что неудивительно, что управленец с таким бэкграундом встал у руля РПЛ.

Отношение к новому первому лицу премьер-лиги в какой-то степени выразил президент «Урала» Григорий Иванов. «Все знают работу Алаева, как он фактически руководил РФС при подготовке к чемпионату мира,— цитирует его ТАСС.— Он очень много сделал для футбола. Думаю, что при нем лига будет процветать и в ней будет единство». Кроме того, клубы рассчитывают, что Алаев сохранит курс своего предшественника Ашота Хачатурянца. «Благодаря Ашоту Рафаиловичу у лиги существенно увеличились доходы, и надеюсь, эта тенденция продолжится»,— отметил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Действительно, экс-президент РПЛ оставил Алаеву богатое наследство. Даже за очень короткий период руководства премьер-лигой Хачатурянц добился серьезных успехов на коммерческом направлении, увеличив ее доходы в разы. Например, благодаря новому контракту с «Матч ТВ» РПЛ заработает за два ближайших сезона 13,2 млрд руб., а за два следующих — еще 15,4 млрд. От своего официального букмекера компании Winline РПЛ должна получить около 11 млрд руб. за четыре сезона. Соглашение почти на 800 млн руб. в год с новым титульным спонсором РПЛ — системой платежных карт «Мир» — также подготовил Ашот Хачатурянц.

Другое дело, что в организационном плане у премьер-лиги еще масса проблем, которые к тому же наложились на международную изоляцию российского футбола. Пожалуй, самая актуальная из них — резкое падение посещаемости чемпионата России на фоне принятия закона о так называемом Fan ID. В частности, многие активные фанаты выступили категорически против обязательного оформления индивидуального паспорта болельщика и уже бойкотируют матчи. Да и вообще механизм выдачи Fan ID еще вызывает вопросы и сопряжен с техническими трудностями, что признал Александр Алаев. Именно возвращение зрителей на трибуны он назвал своей приоритетной оперативной задачей. По его словам, для этого «нужен диалог и компромиссы с представителями фанатских движений». «Обязательно буду говорить с болельщиками,— заявил президент РПЛ на пресс-конференции после своего избрания.— В Госдуме уже планируется проведение круглого стола по этой проблеме. Надеюсь, ситуация скоро нормализуется. Мне бы хотелось, чтобы мы не потратили на это много времени и как можно быстрее вернули болельщиков на стадион».

Кроме того, по мнению Александра Алаева, премьер-лиге нужно меняться, чтобы привлечь новую, прежде всего молодежную аудиторию. «Будем активно работать не только на ТВ, а на всех платформах,— сказал президент РПЛ.— Речь идет о новом контенте. Для каждой аудитории нужна своя подача. Молодым людям, наверное, уже неинтересно смотреть футбол все 90 минут. Наверное, мы были слишком традиционные, нам пора меняться».

Александр Алаев вообще считает, что премьер-лига должна быть более открытой, в том числе в вопросах, касающихся судейства. Так, РПЛ уже думает о том, чтобы сделать публичными переговоры в системе VAR, что поможет болельщикам лучше понимать решения арбитров. Также Алаев сообщил, что премьер-лига ищет возможность улучшить техническое оснащение VAR, которая сейчас после отказа основного поставщика оборудования функционирует в ограниченном режиме, не позволяющем четко, по офсайдным линиям, определять положение «вне игры».

Александр Ильин