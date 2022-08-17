«Россини мог родиться только в Пезаро»

Известный российский тенор Дмитрий Корчак выступает в этом году на прославленном фестивале Россини в итальянском городке Пезаро. В опере «Отелло» Россини ему досталась партия Родриго — того, из-за которого разгорелся конфликт в трагедии Шекспира. О географических удобствах фестиваля, сложности своей партии в «Отелло» и причинах продуктивности Россини Дмитрий Корчак рассказал Владимиру Дудину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Ингуразова, Коммерсантъ Фото: Ольга Ингуразова, Коммерсантъ

— Вы давний гость в Пезаро. Насколько интересна, универсальна и современна модель именно этого фестиваля, как вам кажется?

— Да, на фестивале я выступаю более десяти лет, исполнил много опер Россини, а дебютировал когда-то в его знаменитом Stabat Mater. Затем еще пел в «Маленькой торжественной мессе», были и сольные концерты. Пезаро — необыкновенно интересное место. Кроме того, что здесь родился Россини, это еще и очень удачно расположенный курортный городок на Aдриатическом море. И хотя творческая жизнь Россини была больше связана с другими городами: Болонья, Неаполь, Париж,— выбор Пезаро явился абсолютно выигрышным вариантом для летнего фестиваля. Здесь есть все, что нужно туристу летом, но вдобавок в автомобильной доступности сразу несколько значимых фестивалей: Зальцбургский, «Арена ди Верона», Брегенц, Мачерата и многие другие, что в логистическом смысле очень помогает любителям оперы. А для молодых артистов несомненный плюс — возможность показаться всем директорам, отвечающим за кастинг артистов, и агентам, которые обязательно приезжают на премьерные спектакли.

— Но фестивалю уже больше 40 лет. Его концепция меняется с годами?

— Концепция абсолютно точна и не позволяет существенно отклоняться от своей идеи — фестиваля музыки Россини. После ухода Альберто Дзедды бразды правления были переданы Эрнесто Паласио, великолепному тенору, агенту и знатоку творчества Россини, он и продолжает укреплять здешние традиции. Неизменно ставятся две оперы, одна постановка может повторяться из прежних сезонов, но всегда с новым составом исполнителей. Каждый год названия опер варьируются, и, учитывая огромное количество опер, которые Россини написал, это подчас раритетные названия, и даже повтор такого спектакля — все равно очень ценное событие, тем более что мало кто из приезжих его видел в предыдущем исполнении. Есть еще россиниевская академия, созданная для обучения молодых певцов, которые проходят практику, лекции, индивидуальные занятия с педагогами, мастер-классы, концерты и обязательно участвуют в постановке оперы «Путешествие в Реймс». А потом многие студенты становятся участниками основной программы фестиваля.

— Что показывает фестиваль этим летом?

— В этом году здесь две новые постановки больших опер — «Граф Ори» и «Отелло», а также возобновляется «Газета». Особым событием будет финальный концерт участников фестиваля в честь знаменитого оперного режиссера Пьера Луиджи Пицци, которого на фестивале, как и во всей Италии, очень любят и уважают.

— Как вам работается с Розеттой Кукки, которая ставит «Отелло»?

— Розетта Кукки — режиссер, работы с которым певцы ждут с нетерпением, а это в современной оперной режиссуре все-таки редкость. Оказалось, что с человеком, так глубоко проникающим в нотный материал, понимающим, что заложено в музыке, всегда легко договориться, понять его точку зрения, основанную на эффекте зеркальности, вариативности и поиске разных красок одного и того же звука.

Сложность с «Отелло» ведь в том, что в этой опере шесть теноровых партий, три из которых — главные, и каждую из этих трех режиссер должен сделать разной. Отелло — самый понятный характер, но голос, требующийся для исполнения этой партии, уникален, там тесситура порядка трех октав. Яго также по характеру понятен: жестокий интриган. Партия Родриго более романтичная, но и неимоверно сложная, одна из самых сложных среди тех, с которыми мне доводилось иметь дело,— очень высокая, динамичная и виртуозная. В этом спектакле, чтобы найти нужный контраст, мы добавили в образ персонажа нотки растерянности, неуверенности, смятения, а в некоторых моментах — грубости, возникающей от психологической неустойчивости и беспомощности, страха и одновременно желания. Все эти грани персонажей играют в спектакле благодаря элементу соревновательности, прописанному в самой партитуре.

— В чем для вас главный секрет россиниевской музыки и, если на то пошло, высокой творческой продуктивности Россини?

— Он любил жизнь, умел жить и получать от этого удовольствие. Россини с легкостью сочинял и нередко использовал в новых произведениях отрывки из уже написанных опер. При этом мы не должны забывать, что все 39 опер были написаны им до 37-летнего возраста, затем он отложил перо и до конца жизни опер больше не писал… Мне кажется, все, кто приедет в Италию и заглянет на россиниевский фестиваль, поймут атмосферу этого места. Россини мог родиться только в Пезаро, здесь не могло родиться другого человека. Здесь все полно светом, солнцем, морем, вкусной едой, пляжами, горами, культурными ценностями, историческими достопримечательностями. В каждом камне — тысячелетняя история. Театры в каждой деревушке. Мне кажется, генетически это закладывает в характер людей подобное отношение к жизни.

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