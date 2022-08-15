0,2 процента составило в июле 2022 года снижение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Банк России. Снижение реального курса в июле зафиксировано впервые с марта этого года. В апреле показатель вырос сразу на 33,7%, в мае — на 22,2%, в июне — на 11,9%. По данным ЦБ, реальный курс национальной валюты к доллару в прошедшем месяце в сравнении с июнем снизился на 3,3%, к евро — вырос на 0,7%. Средний же номинальный курс рубля в июле был равен 58,08 руб./$ и 59,06 руб./€. За семь месяцев 2022 года средний номинальный курс нацвалюты составил соответственно 72,13 руб./$ и 77,89 руб./€.