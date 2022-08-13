14 августа исполняется 79 лет председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Лебедев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вячеслав Лебедев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский:

— Дорогой Вячеслав Михайлович! Я прекрасно понимаю, что любые слова сегодня звучат банально. Но ведь Вы правда великий юрист! Больше тридцати лет Вы возглавляете российскую судебную систему. Вы не только сумели сохранить все лучшее старое, но привнесли в наши суды много полезного нового — того, что так необходимо нашей отчизне! Для любого судьи, адвоката, прокурора Ваш авторитет абсолютно непререкаем. Дай Бог Вам здоровья и еще раз здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»