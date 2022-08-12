Из свежей почты

Тимур Шатов, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 178 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 23 тыс. руб.

У меня трое детей, Тимур — младший. Сразу после рождения он пожелтел, из-за высокого билирубина возникло поражение головного мозга, в год ему поставили диагноз ДЦП. Мы возили его на реабилитацию и добились некоторых успехов. А в пять лет Тимура начали лечить в московском Институте медтехнологий (ИМТ), и его состояние заметно улучшилось. Спастика уменьшилась, сын стал подвижнее, интеллектуально развивается. Лечение нужно продолжить, но мы не можем его оплатить. Елена Шатова, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику провели четыре курса реабилитации с хорошей динамикой. Но для столь тяжелой формы ДЦП этого мало, лечение нужно продолжить».

Миша Червяков, 10 лет, деформация верхней губы, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 158 880 руб.

Внимание! Цена лечения 427 880 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 19 тыс. руб.

Миша родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. В семь месяцев ему сделали первую операцию, а через полтора года — вторую, закрыли расщелину нёба. Зубы у него росли криво, прикус был нарушен, откусывать и жевать Миша не мог. Местные врачи нам не помогли, и я повезла сына в Москву, в Центр челюстно-лицевой хирургии. Ему провели операцию по госквоте, а ортодонтическую подготовку к ней оплатили читатели Русфонда. Теперь надо продолжить лечение, чтобы подготовиться к следующей сложной операции. Я снова прошу вашей помощи. Светлана Червякова, Кировская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется ортодонтическое лечение с использованием несъемных дуговых аппаратов на обеих челюстях с целью подготовки к ортогнатической операции».

Тимофей Филиппов, 7 лет, порок развития костей и суставов, деформация стопы, требуется этапное хирургическое лечение. 154 832 руб.

Внимание! Цена лечения 373 832 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 19 тыс. руб.

У Тимоши с рождения ножки были подвернуты внутрь. В месяц мы начали лечение, и стопы выправились — в год малыш уже бегал. Каждые полгода мы проходили обследования, все было хорошо. Но недавно левая стопа опять начала подворачиваться. Сын прихрамывает, стала заметна разница в длине ног, болят стопы и колени. Сейчас Тимоше поможет только серия операций, но оплатить их нам не по силам. Помогите! Татьяна Филиппова, Ярославская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Тимофею требуется многоэтапное хирургическое лечение — реконструкция левой стопы, установка пластин в зону роста коленного сустава справа».

Соня Пелячик, 12 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 163 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 300 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Псков» соберут 34 тыс. руб.

Биологическая мама Сони оставила ее в роддоме. Девочке достались сразу два врожденных заболевания — несовершенный остеогенез и буллезный эпидермолиз. В детдоме ее боялись трогать и не лечили, только гипсовали переломы. Мы удочерили Соню, когда ей было четыре года, и начали при поддержке Русфонда лечение в московской клинике Глобал Медикал Систем. Дочка окрепла, стала подвижнее, научилась стоять с поддержкой, передвигаться в коляске. Но сейчас переломы участились. Лечение прекращать нельзя, пожалуйста, помогите его оплатить! Анастасия Пелячик, Псковская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Девочка активно растет, и плотность костей у нее снизилась, переломы участились. Медикаментозное лечение и реабилитацию необходимо продолжить».

Почта за неделю 5.08.2022 — 11.08.2022

Получено писем — 68

Принято в работу — 46

Отправлено в Минздрав РФ — 1

Получено ответов из Минздрава РФ — 0