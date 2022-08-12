49,6 процента составила на 1 июля доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям, сообщил вчера ЦБ. За квартал показатель уменьшился на 0,2 процентного пункта и достиг нового минимума с начала 2019 года, когда он составлял 45,6%. Общий объем принадлежащих нерезидентам еврооблигаций РФ во втором квартале этого года снизился на $515 млн, до $18,035 млрд с $18,55 млрд. Наибольшей доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была на 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — $29,234 млрд), а крупнейший объем инвестиций фиксировался на 1 октября 2013 года — $30,78 млрд (70,9% общей задолженности).