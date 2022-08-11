3 триллиона рублей составил объем операций, совершенных гражданами через Систему быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2022 года, сообщил ЦБ. Это втрое больше, чем годом ранее. За первое полугодие в СБП совершено более миллиарда операций на 5,4 трлн руб., что превышает соответствующие показатели за весь 2021 год. К системе подключены уже 211 банков. В среднем во втором квартале один пользователь совершил 13 операций в СБП против 10 в первом. Число и сумма совершенных через систему переводов граждан по итогам второго квартала увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 38% и 23% соответственно, число и сумма покупок — в четыре и в два раза соответственно.