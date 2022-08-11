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Коммерсантъ FM
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Станиславу Черчесову не везет с квалификацией

Российский тренер снова оступился в отборе главного еврокубка

После третьего, предпоследнего перед групповым этапом, квалификационного раунда play-off Лиги чемпионов российское представительство в главном еврокубке, и так минимальное из-за санкций в отношении отечественных клубов, сократилось до практически незаметного. Потерями стали бывший наставник сборной страны Станислав Черчесов, которому опять не удалось добраться до основной стадии турнира, теперь — с венгерским «Ференцварошем», уступившим азербайджанскому «Карабаху», а также полузащитник национальной команды Александр Головин: его «Монако» не прошел голландский ПСВ.

Со сборной России Станислав Черчесов дошел до четвертьфинала чемпионата мира, но вывести клубную команду в групповой этап Лиги чемпионов у него никак не получается

Со сборной России Станислав Черчесов дошел до четвертьфинала чемпионата мира, но вывести клубную команду в групповой этап Лиги чемпионов у него никак не получается

Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images

Со сборной России Станислав Черчесов дошел до четвертьфинала чемпионата мира, но вывести клубную команду в групповой этап Лиги чемпионов у него никак не получается

Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images

Для Станислава Черчесова нынешняя квалификация к Лиге чемпионов могла вылиться в зачеркнутый пробел в богатом на разные события тренерском послужном списке. Черчесов, меняя команды, фактически без перерыва трудился наставником с середины нулевых, иногда добивался неплохих результатов, а однажды стал чуть ли не национальным героем России, выведя ее сборную в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но вот с главным еврокубком отношения у него никак не складывались. До групповой стадии Лиги чемпионов Станиславу Черчесову как тренеру добраться не удавалось, несмотря на то что, казалось, неплохие шансы проникнуть туда появлялись неоднократно.

Первый возник в 2007 году, когда Черчесов возглавлял «Спартак». С ним он очутился в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, наткнувшись там на «Селтик». Соперники дважды разошлись миром — 1:1, а в серии пенальти верх взял шотландский клуб.

Спустя год «Спартак» снова очутился в третьем квалификационном раунде. Ему противостояло киевское «Динамо», и украинская команда дважды жестоко, со счетом 4:1, «Спартак» побила. Собственно, после поражения в ответном матче Черчесова и уволили из столичного клуба.

Наконец, в середине прошлого десятилетия Станиславу Черчесову доверили тренировать варшавскую «Легию». С ней он в 2016 году выиграл польское первенство, превратившись в кумира местных болельщиков, но в Лиге чемпионов сыграть с этим клубом не довелось. Летом, то есть перед квалификацией, его руководители объявили о расставании с российским специалистом. В основе решения, как считалось, лежал конфликт Черчесова с менеджментом, связанный как раз с еврокубком: тренер настаивал на серьезном усилении команды, ему в нем отказали.

Новую попытку проникнуть все-таки в гарантирующую большие заработки даже аутсайдеру групповую стадию Лиги чемпионов Станиславу Черчесову обеспечил очередной вояж за границу. В отставку с поста главного тренера сборной России его отправили после неудачи на прошлогоднем чемпионате Европы, а в декабре Черчесова пригласил к себе флагман венгерского футбола. С «Ференцварошем» он провернул тот же трюк, что и с «Легией»,— с ходу привел его к чемпионству, а еще и к победе в Кубке страны. Только на сей раз перед Лигой чемпионов Черчесов никуда не ушел. Но с прорывом вновь не срослось, несмотря на то что «чемпионский путь», по которому «Ференцварош» шел, выглядел куда проще «нечемпионского» в плане набора соперников: в нем играют команды из таких же скромных — а часто и скромнее — лиг, как и венгерская, и нет представителей «большой пятерки».

«Ференцварош» преодолел два раунда. В первом разнес казахстанский «Тобол» (Черчесов наконец-то открыл счет тренерским победам в Лиге чемпионов), во втором выкрутился в противостоянии со словацким «Слованом»: дома проиграл ему — 1:2, в гостях взял убедительный — 4:1 — реванш. Непреодолимым барьером для «Ференцвароша» оказался «Карабах» — бренд не то чтобы звучный, но уже с приличным опытом выступлений в еврокубках. Причем венгерский клуб добился вроде бы хорошего результата — 1:1 — в гостевом матче, однако дома не устоял, проиграв — 1:3, и после этого будет биться уже за право сыграть в групповом этапе второго по статусу еврокубка — Лиги Европы — с ирландским «Шемрок Роверс».

Ударом по российскому представительству в Лиге чемпионов стал и ответный матч в паре, которая свела «Монако» и ПСВ. В первом третий призер предыдущего чемпионата Франции сыграл дома с голландским клубом вничью — 1:1. Основное время второй встречи завершилось со счетом 2:2, и пришлось рубиться в овертайме, в котором все решил удар футболиста ПСВ Люка де Йонга. «Монако» тоже отправился в Лигу Европы — вместе со своим российским хавбеком Александром Головиным, которого в проигранном матче заменили на 53-й минуте.

Впрочем, в заключительном отборочном раунде Лиги чемпионов один игрок, уже вызывавшийся в сборную России, принять участие может. Речь о вратаре норвежского клуба «Будё-Глимт», разобравшегося с литовским «Жальгирисом», Никите Хайкине. Правда, уже на исходе первой четверти часа ответной игры он получил травму ноги и был вынужден поле покинуть.

Алексей Доспехов

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