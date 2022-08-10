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Коммерсантъ FM
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Лушников Алан Валерьевич

Личное дело

Родился в Санкт-Петербурге 10 августа 1976 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция» (1998). С 1997 по 2006 год работал юристом, ведущим специалистом, юрисконсультом, главным юрисконсультом в ряде коммерческих структур.

В 2006–2010 годах — заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. С 2010 по 2012 год — помощник министра транспорта. В 2012–2017 годах — помощник вице-премьера Аркадия Дворковича. С февраля 2017 года по сентябрь 2018 года — заместитель министра транспорта РФ. В конце октября 2020 года через ООО «ТХК-Инвест» приобрел 75% минус 1 акция АО «Концерн "Калашников»», с ноября 2020 года занимает пост его президента.

Женат, воспитывает пятерых детей.

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