14,28 триллиона рублей составила денежная база в узком определении на 1 августе 2022 года. Динамика агрегата M0 определяется сейчас почти исключительно объемом наличных денег в обращении — резкое, на 0,4 трлн руб., снижение в апреле 2022 года его второй составляющей, объема резервов банковской системы в Банке России, несколько искажает общую динамику. Летом агрегат M0 достаточно стабилен или увеличивается из-за спроса на наличные в сезон отпусков. Наличные деньги в обращении в 2022 году сокращались с апреля по июнь, сейчас медленно растут. Отметим, что февральский инфляционный всплеск, сопровождаемый ростом денбазы на 2 трлн руб., в общих цифрах уже малозаметен.