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Дни рождения

Сегодня исполняется 68 лет председателю комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову

Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: Из личного архива

Алексей Пушков

Фото: Из личного архива

Его поздравляет помощник президента РФ Андрей Фурсенко:

— Уважаемый Алексей Константинович! Примите самые искренние и добрые пожелания в день рождения. Ваши многогранные таланты успешно проявляются в различных ипостасях. Писатель, журналист, телеведущий, дипломат, аналитик, парламентарий. Вы всюду с успехом и на благо Родины получаете блестящий результат своих трудов, вкладываете силы и душу. А тонкое чувство юмора, оптимизм, неуемная творческая энергия, твердость убеждений по достоинству оценены нашим обществом. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, позитивного настроя, удачи, терпения и сил в продвижении интересов страны на всех направлениях! Всего Вам самого доброго.

Поздравления передает председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев:

— Дорогой Алексей Константинович! Поздравляю тебя с днем рождения! Опытный политик и дипломат, сенатор, чуткий к интересам граждан нашей страны, бессменный автор и ведущий одной из самых популярных аналитических передач на ТВ, ты пользуешься большим авторитетом среди коллег и заслуженным уважением широкой общественности. Дорогой Алексей, так держать! Желаю тебе неиссякаемой энергии для воплощения намеченных планов, крепкого здоровья, политического долголетия, энергии и оптимизма!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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