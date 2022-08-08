5,4 миллиона составило по итогам июля общее количество самозанятых в РФ. С начала года оно увеличилось на 40%, следует из данных Федеральной налоговой службы. В июле было зарегистрировано 273 тыс. новых самозанятых, сняты с регистрации 75 тыс. По сравнению с июнем общее число самозанятых увеличилось почти на 4%. Сумма начисленных им налогов в июле составила 3,17 млрд руб., что на 103 млн руб. больше, чем было в июне. Из этой суммы на начисления по выплатам самозанятым от юридических лиц пришлось 2,22 млрд руб., от физлиц — 953 млн руб. Выручка самозанятых увеличилась в июле до 71,77 млрд руб. (плюс 2,32 млрд руб. к июню).