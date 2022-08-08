Над реабилитацией поработали скальпелем

Минздрав подготовил дополнения в приказ о медицинской реабилитации, который, как рассказывал “Ъ”, вызвал критику представителей отрасли. Медики, в частности, прогнозировали, что из-за повышенных требований к оснащенности и кадровому составу небольшие региональные центры могут просто не выжить. Ведомство частично пошло навстречу доводам критиков, однако опрошенные “Ъ” специалисты полагают, что «суть приказа» дополнения мало меняют. Тем временем реабилитация, по оценкам экспертов Минздрава, нужна 100% граждан, переболевших коронавирусом в тяжелой форме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минздрав разработал дополнения в приказ №788н о порядке организации медицинской реабилитации взрослых. Предлагается разрешить использовать для оказания такой помощи действующие отделения, кабинеты лечебной физкультуры, физиотерапии и другие аналогичные подразделения медорганизаций без создания специализированного отделения.

Приказ Минздрава «О порядке организации медицинской реабилитации взрослых» зарегистрирован Минюстом РФ в сентябре 2020 года и вступил в силу с 1 января 2021 года. Как рассказывал “Ъ” (см. номер от 30 апреля 2021 года), представители отрасли раскритиковали документ. Он делит действующие медучреждения на четыре типа, регламентирует этапы и интенсивность реабилитационных мероприятий и предполагает, что оказываться они должны расширенным контингентом реабилитационной команды врачей, созданной для каждого конкретного пациента. Врачи предупреждали, что эти правила рассчитаны на крупные федеральные центры, а небольшие региональные учреждения могут просто не выжить. Например, говорили критики, мультидисциплинарную команду должен возглавлять специалист по медицинской реабилитации, а таких в стране единицы. Чрезмерными называли и требования к оснащению специализированных отделений.

Предполагалось, что для получения лицензии на реабилитацию (сделать это нужно до 1 июня 2023 года) медучреждению необходимо иметь в составе круглосуточно функционирующие отделения по профилю «анестезиология и реаниматология», палату или блок интенсивной терапии (для оказания «в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю основного заболевания»), а также отделения рентгенодиагностики. Теперь все эти требования не касаются медучреждений, которые занимаются реабилитацией пациентов амбулаторно и в условиях дневного стационара, а также тех, которые принимают не самых сложных пациентов в круглосуточный стационар.

Главврач ГАУЗ РК «Сакская спецбольница медицинской реабилитации» Сергей Гализдра подчеркивает, что изменения мало что меняют в сути самого приказа, так как физиотерапевтические процедуры и раньше можно было получать амбулаторно, но это не является реабилитацией в прямом смысле. Другой источник “Ъ”, хорошо знакомый с работой реабилитационных центров, также отмечает, что амбулаторное посещение кабинета ЛФК не дает реабилитации, а мультидисциплинарная бригада во главе с врачом-реабилитологом вместо специалиста узкого профиля, в частности невролога, кардиолога, ортопеда или ревматолога,— качественной персонализированной реабилитации каждому конкретному пациенту. «Должен быть комплексный подход к лечению, а не организация процедур, а дополнения в приказ его не обеспечивают»,— заключает собеседник “Ъ”.

Сергей Гализдра полагает, что в целом приказ Минздрава об организации медицинской реабилитации по-прежнему остается «головной болью» для небольших реабилитационных центров, рассчитанных, например, как его медучреждение, на 30 коек. По его словам, чтобы соответствовать новым требованиям, Сакская спецбольница медицинской реабилитации должна потратить «сотни миллионов рублей» только на проектно-сметную документацию и закупку оборудования. Но, продолжает Сергей Гализдра, «заветную лицензию» учреждение все равно может не получить.

Отметим, ранее эксперты ОНФ рекомендовали Минздраву и Федеральному фонду ОМС упростить получение лицензии на услуги медицинской реабилитации (правда, для амбулаторно-поликлинического звена), чтобы «приблизить помощь к гражданам» и установить разумный тариф на нее.

Проблема реабилитации остается одной из самых сложных в здравоохранении на протяжении последних 30 лет для власти, врачей и пациентов, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов. При этом еще более массовым вопрос реабилитации стал из-за пандемии COVID-19. По оценке главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава РФ, в дополнительном восстанавливающем лечении нуждаются 100% больных, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме, 70% тех, у кого заболевание протекало в средней степени тяжести, и 25–40% — переболевших легко. В июне 2021 года президент Владимир Путин анонсировал создание программы по развитию системы медицинской реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года. В ближайшие три года на эти цели государство выделило 60 млрд руб. Как объясняла директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Оксана Драпкина, программа предполагает на первом этапе углубленную диагностику, после чего ряд пациентов ставят на диспансерное наблюдение, а кого-то направляют на реабилитацию в условиях амбулатории или стационара.

Ян Власов также полагает, что дополнения, разработанные Минздравом к приказу об организации медицинской реабилитации, «мало что изменят для пациента». «Двух-трех недель, отведенных в клинических рекомендациях на восстановление после лечения, недостаточно для комплексной реабилитации. Пациент должен не только восстановить здоровье, но и успеть адаптироваться к новым для себя условиям жизни после болезни»,— объясняет он. ВСП «неоднократно» обращался в органы власти с предложением выделить реабилитацию как отдельный вид помощи с финансированием и системой реабилитационных учреждений, имеющих лицензию на реализацию медицинской деятельности. По словам Яна Власова, требуется «иной концептуальный подход к этому вопросу».

“Ъ” обратился в Минздрав с просьбой прокомментировать внесенные в порядок организации медицинской реабилитации изменения, однако на момент публикации ответ не получил.

Наталья Костарнова; Александра Ларинцева, Пятигорск