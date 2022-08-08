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Коммерсантъ FM
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Вскрытие покажут

Разработаны ГОСТы для помощи спасателям при вскрытии транспортных средств

Инструкции для спасателей по безопасному вскрытию автомобиля при ДТП разработал ФГУП НАМИ. Документ описывает в том числе сценарии повреждений, возгораний и утопления электромобилей и машин на водородном топливе. Для помощи спасателям производители автомобилей смогут наносить специальную маркировку на батареи, проводку, подушки безопасности и другие компоненты и узлы машины. Однако обязанностью для автомобильных компаний это не станет.

Благодаря новому ГОСТу спасатели будут понимать, как разрезать поврежденную машину

Благодаря новому ГОСТу спасатели будут понимать, как разрезать поврежденную машину

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Благодаря новому ГОСТу спасатели будут понимать, как разрезать поврежденную машину

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Еще в 2021 году, рассказывал “Ъ”, МЧС разработало для автозаводов стандарт по составлению электронной инструкции («карты спасения») для вскрытия поврежденных в ДТП транспортных средств. В мировой практике этот документ называется rescue sheet. В рамках системы краш-тестов EuroNCAP наличие «карты» способствует повышению рейтинга модели как более безопасной, что впоследствии позитивно влияет на продажи. Российский ГОСТ утвердили в мае этого года (вступает в силу с 1 февраля 2023 года). В связке с ним будут действовать разработанные ФГУП НАМИ стандарты с более детализированными инструкциями для автопроизводителей и спасателей. Документы сейчас проходят общественное обсуждение.

Стандарты, в частности, предусматривают систему цветовой маркировки потенциально опасных компонентов машины. Оранжевый цвет означает высокое напряжение, серый — трубопровод с бензином или соляркой, фиолетовый — части кондиционера. Отдельные значки и пиктограммы укажут расположение пиропатрона подушки безопасности, солнечной панели, аккумулятора, высоковольтного кабеля, газов под высоким давлением. Предусмотрены таблички, обозначающие «угрозу здоровью человека», высокую токсичность и угрозу окружающей среде. Часть значков содержат указания по тушению огня водой, влажной или сухой пеной, а также порошком. Предложена инструкция по определению типа источника энергии, например бензин, батарея или водород. В последнем случае внимание спасателей обращено на то, что водородное топливо горит бесцветным пламенем. К каждой модели должен быть разработан шаблон с руководством к действию, если автомобиль, к примеру, затоплен или горит (где, например, лучше разрезать кузов для извлечения пострадавших). НАМИ использовал зарубежный опыт, о чем сказано в пояснительных материалах к документу.

Разработка упомянутой группы стандартов призвана установить на межгосударственном уровне требования к оформлению карты экстренного реагирования при ДТП, пояснили “Ъ” в Минпромторге. Маркировка типа источника энергии, отметили в ведомстве, уже применяется для ряда категорий транспортных средств, использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной газ или компримированный природный газ. В министерстве напомнили, что все стандарты в России по умолчанию являются добровольными, если «иное не установлено законодательством». «Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту»,— пояснили в ведомстве.

«"Карта спасения", по сути, схема автомобиля в разных проекциях,— пояснили “Ъ” в пресс-службе МЧС России.— На ней символами и знаками обозначены места усиления кузова, расположение и количество топливных баков и аккумуляторов, подушек безопасности и другая информация. Все это поможет специалистам оперативно сориентироваться на месте ДТП и провести деблокировку пострадавших. Для этого на схемах будут указаны рекомендованные области вскрытия и резки кузова автомобиля. Сократится время оказания помощи и повысится безопасность самих спасателей».

«Боюсь, эта информация будет только отвлекать от работы, практической пользы от нее мало,— считает спасатель первого класса отряда "Центроспас" МЧС России Андрей Туманов.— Как правило, у всех профессиональных спасателей высшее техническое образование, и они хорошо знают, как устроен автомобиль. Существуют универсальные, отработанные десятилетиями методики вскрытия транспортных средств, независимо от того, бензиновый там двигатель или электрический. Все, что реально может угрожать пострадавшему, зажатому в покореженной машине,— это непроизвольное срабатывание подушки безопасности. Для предотвращения срабатывания мы давно используем специальный защитный чехол на руль». Эксперт считает, что появление дополнительных инструкций и указаний на частях машины может быть воспринято водителями и очевидцами ДТП как руководство к действию. Иными словами, если произошла авария, они решат, что можно, не дожидаясь спасателей, что-то резать и вскрывать, раз есть соответствующие таблички, и вынимать пострадавшего из машины. Это, в свою очередь, может нанести ему дополнительные травмы, опасается Андрей Туманов.

Иван Буранов

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