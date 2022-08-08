Вскрытие покажут

Инструкции для спасателей по безопасному вскрытию автомобиля при ДТП разработал ФГУП НАМИ. Документ описывает в том числе сценарии повреждений, возгораний и утопления электромобилей и машин на водородном топливе. Для помощи спасателям производители автомобилей смогут наносить специальную маркировку на батареи, проводку, подушки безопасности и другие компоненты и узлы машины. Однако обязанностью для автомобильных компаний это не станет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря новому ГОСТу спасатели будут понимать, как разрезать поврежденную машину

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Благодаря новому ГОСТу спасатели будут понимать, как разрезать поврежденную машину

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Еще в 2021 году, рассказывал “Ъ”, МЧС разработало для автозаводов стандарт по составлению электронной инструкции («карты спасения») для вскрытия поврежденных в ДТП транспортных средств. В мировой практике этот документ называется rescue sheet. В рамках системы краш-тестов EuroNCAP наличие «карты» способствует повышению рейтинга модели как более безопасной, что впоследствии позитивно влияет на продажи. Российский ГОСТ утвердили в мае этого года (вступает в силу с 1 февраля 2023 года). В связке с ним будут действовать разработанные ФГУП НАМИ стандарты с более детализированными инструкциями для автопроизводителей и спасателей. Документы сейчас проходят общественное обсуждение.

Стандарты, в частности, предусматривают систему цветовой маркировки потенциально опасных компонентов машины. Оранжевый цвет означает высокое напряжение, серый — трубопровод с бензином или соляркой, фиолетовый — части кондиционера. Отдельные значки и пиктограммы укажут расположение пиропатрона подушки безопасности, солнечной панели, аккумулятора, высоковольтного кабеля, газов под высоким давлением. Предусмотрены таблички, обозначающие «угрозу здоровью человека», высокую токсичность и угрозу окружающей среде. Часть значков содержат указания по тушению огня водой, влажной или сухой пеной, а также порошком. Предложена инструкция по определению типа источника энергии, например бензин, батарея или водород. В последнем случае внимание спасателей обращено на то, что водородное топливо горит бесцветным пламенем. К каждой модели должен быть разработан шаблон с руководством к действию, если автомобиль, к примеру, затоплен или горит (где, например, лучше разрезать кузов для извлечения пострадавших). НАМИ использовал зарубежный опыт, о чем сказано в пояснительных материалах к документу.

Разработка упомянутой группы стандартов призвана установить на межгосударственном уровне требования к оформлению карты экстренного реагирования при ДТП, пояснили “Ъ” в Минпромторге. Маркировка типа источника энергии, отметили в ведомстве, уже применяется для ряда категорий транспортных средств, использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной газ или компримированный природный газ. В министерстве напомнили, что все стандарты в России по умолчанию являются добровольными, если «иное не установлено законодательством». «Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту»,— пояснили в ведомстве.

«"Карта спасения", по сути, схема автомобиля в разных проекциях,— пояснили “Ъ” в пресс-службе МЧС России.— На ней символами и знаками обозначены места усиления кузова, расположение и количество топливных баков и аккумуляторов, подушек безопасности и другая информация. Все это поможет специалистам оперативно сориентироваться на месте ДТП и провести деблокировку пострадавших. Для этого на схемах будут указаны рекомендованные области вскрытия и резки кузова автомобиля. Сократится время оказания помощи и повысится безопасность самих спасателей».

«Боюсь, эта информация будет только отвлекать от работы, практической пользы от нее мало,— считает спасатель первого класса отряда "Центроспас" МЧС России Андрей Туманов.— Как правило, у всех профессиональных спасателей высшее техническое образование, и они хорошо знают, как устроен автомобиль. Существуют универсальные, отработанные десятилетиями методики вскрытия транспортных средств, независимо от того, бензиновый там двигатель или электрический. Все, что реально может угрожать пострадавшему, зажатому в покореженной машине,— это непроизвольное срабатывание подушки безопасности. Для предотвращения срабатывания мы давно используем специальный защитный чехол на руль». Эксперт считает, что появление дополнительных инструкций и указаний на частях машины может быть воспринято водителями и очевидцами ДТП как руководство к действию. Иными словами, если произошла авария, они решат, что можно, не дожидаясь спасателей, что-то резать и вскрывать, раз есть соответствующие таблички, и вынимать пострадавшего из машины. Это, в свою очередь, может нанести ему дополнительные травмы, опасается Андрей Туманов.

Иван Буранов