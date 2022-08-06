Эклектическое напряжение

В прокат вышел триллер Крейга Дэвида Уоллеса «Проклятие матери: Прятки на выживание» (Motherly). Фильм не вполне соответствует ожиданиям, которые создает его российское название, но это идет ему только на пользу, считает Юлия Шагельман.
Фото: Lucky Dime Films
«Проклятие», «выживание» и намек на опасные игры со смертью — на самом деле уловка прокатчиков, заманивающих зрителей в опустевшие кинотеатры обещанием хоррора. На ту же жанровую принадлежность вроде бы указывает и начало картины: за кадром звучит тревожная музыка, в кадре мы видим сначала пустынную дорогу, потому одиноко стоящий на отшибе дом, потом девочку с завязанными глазами, которая сидит в этом доме на диване. Перед ней — силуэт взрослого, который держит в руке огромный нож, камера задерживается на нем крупным планом. На самом деле у девочки Бет (Тесса Козма) день рождения, ей исполняется девять лет, а женщина с ножом в руке — это ее мама Кейт (Лора Бурк), которая испекла для дочки именинный торт и теперь готовится его разрезать. Но после совершенно невинной семейной сценки останется неуютное ощущение тревоги, которое будет только нарастать по ходу фильма.
Отношения матери и дочери с самого начала не выглядят гармоничными. В домике на отшибе они оказались явно не от хорошей жизни, но Кейт изо всех сил старается поддержать видимость нормальности и организовать для Бет пускай и скромный, но все-таки праздник. Девочка же капризничает и любое действие матери принимает в штыки. Постепенно выясняется, что в их семье произошла страшная трагедия: отец Бет сидит в тюрьме по обвинению в убийстве соседской девочки, ровесницы дочери, которое он совершил два года назад, причем полиции об этом рассказала сама Кейт. С тех пор мать и дочь скрываются в глуши по программе защиты свидетелей, которая должна спасти их от мести родителей жертвы. Но если взрослую женщину постоянно преследуют кошмарные воспоминания о происшедшем и мучает чувство вины, то девочка кажется странно равнодушной.
Кейт и Бет не так уж долго будут оставаться наедине друг с другом. Сначала на пороге их убежища появится отвечающий за их безопасность полицейский (Колин Парадайн), чья связь с Кейт выходит за рамки его профессиональных обязанностей, что еще больше усиливает напряжение между матерью и дочерью. А потом неясные тени, мелькающие в глубине кадра, превратятся в двух «гостей», явившихся без приглашения и с совсем не дружественными намерениями. Но стоит подумать, что теперь-то мы точно знаем, куда поведут нас режиссер и его соавтор сценария Иэн Мэлоун, как они снова сумеют нас обмануть.
Притворяясь то герметичной семейной драмой, то ужастиком о вторжении в дом агрессивных незнакомцев, «Проклятие матери» в конце концов оборачивается крепко сбитым и плотно закрученным триллером о темных семейных тайнах и силе материнского инстинкта, превосходящего даже инстинкт самосохранения. Пускай не все сюжетные твисты по-настоящему неожиданны (главный из них вполне можно угадать минут за двадцать до того, как секрет раскроют авторы), нарративные натяжки искупает убедительная игра двух актрис — взрослой и юной — в главных ролях. И даже если финал удивляет меньше, чем хотелось бы, пристальный взгляд маленькой девочки с большим секретом забывается не скоро.