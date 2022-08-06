Эклектическое напряжение

В прокат вышел триллер Крейга Дэвида Уоллеса «Проклятие матери: Прятки на выживание» (Motherly). Фильм не вполне соответствует ожиданиям, которые создает его российское название, но это идет ему только на пользу, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucky Dime Films Фото: Lucky Dime Films

«Проклятие», «выживание» и намек на опасные игры со смертью — на самом деле уловка прокатчиков, заманивающих зрителей в опустевшие кинотеатры обещанием хоррора. На ту же жанровую принадлежность вроде бы указывает и начало картины: за кадром звучит тревожная музыка, в кадре мы видим сначала пустынную дорогу, потому одиноко стоящий на отшибе дом, потом девочку с завязанными глазами, которая сидит в этом доме на диване. Перед ней — силуэт взрослого, который держит в руке огромный нож, камера задерживается на нем крупным планом. На самом деле у девочки Бет (Тесса Козма) день рождения, ей исполняется девять лет, а женщина с ножом в руке — это ее мама Кейт (Лора Бурк), которая испекла для дочки именинный торт и теперь готовится его разрезать. Но после совершенно невинной семейной сценки останется неуютное ощущение тревоги, которое будет только нарастать по ходу фильма.

Отношения матери и дочери с самого начала не выглядят гармоничными. В домике на отшибе они оказались явно не от хорошей жизни, но Кейт изо всех сил старается поддержать видимость нормальности и организовать для Бет пускай и скромный, но все-таки праздник. Девочка же капризничает и любое действие матери принимает в штыки. Постепенно выясняется, что в их семье произошла страшная трагедия: отец Бет сидит в тюрьме по обвинению в убийстве соседской девочки, ровесницы дочери, которое он совершил два года назад, причем полиции об этом рассказала сама Кейт. С тех пор мать и дочь скрываются в глуши по программе защиты свидетелей, которая должна спасти их от мести родителей жертвы. Но если взрослую женщину постоянно преследуют кошмарные воспоминания о происшедшем и мучает чувство вины, то девочка кажется странно равнодушной.

Кейт и Бет не так уж долго будут оставаться наедине друг с другом. Сначала на пороге их убежища появится отвечающий за их безопасность полицейский (Колин Парадайн), чья связь с Кейт выходит за рамки его профессиональных обязанностей, что еще больше усиливает напряжение между матерью и дочерью. А потом неясные тени, мелькающие в глубине кадра, превратятся в двух «гостей», явившихся без приглашения и с совсем не дружественными намерениями. Но стоит подумать, что теперь-то мы точно знаем, куда поведут нас режиссер и его соавтор сценария Иэн Мэлоун, как они снова сумеют нас обмануть.

Притворяясь то герметичной семейной драмой, то ужастиком о вторжении в дом агрессивных незнакомцев, «Проклятие матери» в конце концов оборачивается крепко сбитым и плотно закрученным триллером о темных семейных тайнах и силе материнского инстинкта, превосходящего даже инстинкт самосохранения. Пускай не все сюжетные твисты по-настоящему неожиданны (главный из них вполне можно угадать минут за двадцать до того, как секрет раскроют авторы), нарративные натяжки искупает убедительная игра двух актрис — взрослой и юной — в главных ролях. И даже если финал удивляет меньше, чем хотелось бы, пристальный взгляд маленькой девочки с большим секретом забывается не скоро.