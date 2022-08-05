ВИЭ поднимают планку

Как выяснил “Ъ”, инвесторы в ВИЭ после дискуссии с регуляторами обновили предложения по поддержке отрасли. Они просят поднять цену выработки новых ВИЭ на 20%, сократив при этом объем мощности будущих проектов. Инициатива позволит компенсировать резкий рост цен на компоненты без существенного роста конечных цен электроэнергии, уверяют авторы инициативы. Однако, по оценкам потребителей, нагрузка на рынок будет увеличиваться на 1,2 млрд руб. в год. Промышленность выступает против этих предложений, предлагая инвесторам повысить эффективность проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Инвесторы в ВИЭ изменили антикризисные предложения по поддержке отрасли после обсуждений с регуляторами. Теперь Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) просит увеличить цену выработки новых ВИЭ на 20,4% вместо запрошенных ранее 28,5% (см. “Ъ” от 16 июня). Речь идет о проектах на 2,7 ГВт, отобранных на конкурсе в 2021 году. Они должны быть построены к 2023–2028 годам.

Ветряные и солнечные станции (ВЭС и СЭС), а также мини-ГЭС строятся за счет промышленности: потребители покупают их энергию по повышенному тарифу. На конкурсе выигрывают проекты с наименьшей одноставочной ценой электроэнергии.

Одноставочные цены выработки проектов, отобранных в 2021 году, были рекордно низкими (средний показатель ВЭС — 2,74 тыс. руб. за 1 МВт•ч, СЭС — 5,45 тыс. руб.). Но из-за санкций «реализовать проекты в рамках тех ценовых параметров не представляется возможным по объективным причинам», говорится в пояснительной записке АРВЭ (“Ъ” ее видел).

Инвесторы жалуются на рост цен на компоненты. Например, кремниевые пластины для солнечных модулей подорожали на 79%, ламинирующая пленка — на 26%, инверторы — на 68,9%, а кабельная продукция — почти на 100%. Дорожают и компоненты для ВЭС: стоимость постоянных магнитов выросла на 112%, крупных деталей генератора — на 61%, а электрическая инфраструктура — на 70%.

Инвесторы при этом предлагают снизить объем мощности новых станций, отобранных в 2021 году, «в пределах 300 МВт» — до 2,4 ГВт, говорится в документе АРВЭ. Объем вводов ВЭС может снизиться на 200 МВт, СЭС — на 100 МВт. Потолок цены, установленный правительством, будет превышен только по проектам мини-ГЭС. Рост цены электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) будет «незначительным» — в пределах 0,025%. АРВЭ предлагает также повысить цены розничных ВИЭ (отбираются на конкурсах в регионах) — в 2021 году были отобраны проекты на 205 МВт.

Промышленность выступает против предложений. Из-за снижения объемов строительства ВИЭ стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ), по оценкам «Сообщества потребителей энергии», будет расти на 0,7–1,2 млрд руб. в год. У инвесторов есть «существенный потенциал для повышения собственной эффективности без финансового обременения других участников рынка», говорится в отзыве ассоциации (“Ъ” видел документ от 29 июля). Цена оборудования (солнечные модули и инверторы) сопоставима с зарубежными бенчмарками, но инжиниринг, монтаж и присоединение к сетям, которые обычно выполняют аффилированные с поставщиком компании, стоят вдвое дороже мировых показателей. Кроме того, изменение параметров проектов является основанием для отмены конкурсов и расторжения договоров поставки, предупреждают потребители.

В АРВЭ заявили “Ъ”, что «максимально оптимизировали» предложения. Они «практически не окажут» влияния на оптовый энгергорынок, но благодаря предложениям «запланированные проекты строительства ВИЭ и локализованных производств будут сохранены и положительно отразятся на динамике развития отрасли». Ряд проектов с ценой, близкой к индексу РСВ, скорее всего, не прибегнут к таким корректировкам, полагают в АРВЭ.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сказали “Ъ”, что текущие предложения АРВЭ «заметно лучше исходных» и больше соответствуют логике недопущения дополнительной нагрузки на потребителей. Но некоторые потребители считают меры избыточными, поэтому дискуссия продолжается. По оценкам регулятора, снижение вводов будет выше, так как увеличение одноставочной цены будет компенсироваться только за счет платежа за мощность, и годовой объем поставки надо будет сократить непропорционально росту цены.

Директор по развитию Carbon Zero Владислав Березовский считает, что предложения АРВЭ могут сократить количество договоров в отношении уже отобранных проектов, расторгаемых по инициативе девелоперов. По мнению эксперта, инициатива позволит частично компенсировать рост стоимости компонентов без увеличения нагрузки на рынок: цена мощности не изменится, а влияние на цены РСВ, скорее всего, будет несущественным.

Полина Смертина