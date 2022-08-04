Алексей Миранчук остается в «Аталанте»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини выступил против перехода российского полузащитника команды Алексея Миранчука в «Торино», об этом рассказал генеральный директор бергамасков Лука Перкасси. Ранее журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио в своем твиттере сообщил, что «Торино» может арендовать 26-летнего полузащитника сборной России с правом выкупа. Отмечалось, что главный тренер туринцев Иван Юрич лично заинтересован в подписании хавбека.

«Мы вели переговоры с "Торино", но после долгого разговора тренер попросил нас оставить Миранчука. Сделка остановлена после долгого обсуждения с Гасперини, который попросил оставить его»,— сказал Перкасси, которого цитирует Corriere dello Sport.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Сумма сделки, по данным СМИ, составила €14,5 млн. С тех пор полузащитник провел за команду из Бергамо 56 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых пасов. В минувшем сезоне россиянин сыграл за «Аталанту» в общей сложности в 25 встречах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

«РИА Новости»