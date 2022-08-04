771 миллиард рублей составили в июле нефтегазовые доходы федерального бюджета, следует из статистики Минфина. Это на 22,5% меньше, чем в июле прошлого года (994 млрд руб.). Но в целом за семь месяцев поступления в бюджет от добычи и продажи нефти и газа заметно выросли — до 7,15 трлн руб. против 4,77 трлн руб. годом ранее. В июле основную часть таких доходов дал НДПИ — 708 млрд руб. Из них 641 млрд пришелся на поступления налога от добычи нефти, 40 млрд — газа и 27 млрд руб.— газового конденсата. Налог на дополнительный доход (НДД) принес бюджету 306 млрд руб., экспортные пошлины — 115 млрд руб. Общий размер поступлений меньше этих трех слагаемых из-за возмещения части акциза нефтяникам.