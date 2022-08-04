Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Научный прогресс не везде коррелирует с техническим

Мониторинг технологий

По итогам 2021 года Россия занимает 38-е место в рейтинге стран по общему объему инвестиций в высокотехнологичные компании ($0,8 млрд, при расчетах учтены только организации, зарегистрированные на территории РФ). Пятерка лидеров — США ($353,8 млрд), Китай ($91,3), Великобритания ($54,9), Индия ($41,7) и Австралия ($25,5): совокупно на компании из этих стран приходится 72,9% инвестиций. Эти данные приводят эксперты Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Место РФ в списке существенно ниже ее позиций среди других стран по затратам на исследования (9-е место): «даже имеющиеся в стране деньги пока что в малой степени инвестируются в высокотехнологичные компании», указывают эксперты.

Инвестиции рассчитаны на основе базы данных Crunchbase по 133 странам, это 98,4% всех сделок на рынке высоких технологий. Эксперты впервые сопоставили инвестактивность в хайтеке с вкладом стран в глобальный пул выдающихся представителей науки, технологий и креативных индустрий. В наибольшей степени связаны показатели объемов инвестиций и количество компаний-«единорогов», а также с численностью в стране высокоцитируемых ученых (коэффициент корреляции — 0,98). С числом лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий и лидеров креативных индустрий корреляция — 0,95, с крупнейшими технологическими компаниями — 0,87. «Лидеры экономики знаний» тяготеют к странам с обширными финансовыми возможностями, указывают исследователи: на топ-5 стран по объему инвестиций в хайтек приходится 60,4% компаний с наибольшими затратами на исследования и разработки, 78,9% «единорогов», 65,9% высокоцитируемых ученых, 64,8% лауреатов премий и 46% лидеров креативных индустрий.

Вместе с тем в некоторых странах (среди них и Россия) численность «лидеров экономики знаний» выше соответствующего им среднемирового объема инвестиций. РФ на 7-м месте в мире по числу ныне живущих лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий, на 18-м месте по числу лидеров креативных индустрий и на 35-м — по высокоцитируемым ученым. Возможно, предполагают эксперты, в России просто не хватает частных крупных технологических корпораций — работать с техническими и креативными талантами обычно умеют именно они.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...