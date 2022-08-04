Научный прогресс не везде коррелирует с техническим

По итогам 2021 года Россия занимает 38-е место в рейтинге стран по общему объему инвестиций в высокотехнологичные компании ($0,8 млрд, при расчетах учтены только организации, зарегистрированные на территории РФ). Пятерка лидеров — США ($353,8 млрд), Китай ($91,3), Великобритания ($54,9), Индия ($41,7) и Австралия ($25,5): совокупно на компании из этих стран приходится 72,9% инвестиций. Эти данные приводят эксперты Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Место РФ в списке существенно ниже ее позиций среди других стран по затратам на исследования (9-е место): «даже имеющиеся в стране деньги пока что в малой степени инвестируются в высокотехнологичные компании», указывают эксперты.

Инвестиции рассчитаны на основе базы данных Crunchbase по 133 странам, это 98,4% всех сделок на рынке высоких технологий. Эксперты впервые сопоставили инвестактивность в хайтеке с вкладом стран в глобальный пул выдающихся представителей науки, технологий и креативных индустрий. В наибольшей степени связаны показатели объемов инвестиций и количество компаний-«единорогов», а также с численностью в стране высокоцитируемых ученых (коэффициент корреляции — 0,98). С числом лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий и лидеров креативных индустрий корреляция — 0,95, с крупнейшими технологическими компаниями — 0,87. «Лидеры экономики знаний» тяготеют к странам с обширными финансовыми возможностями, указывают исследователи: на топ-5 стран по объему инвестиций в хайтек приходится 60,4% компаний с наибольшими затратами на исследования и разработки, 78,9% «единорогов», 65,9% высокоцитируемых ученых, 64,8% лауреатов премий и 46% лидеров креативных индустрий.

Вместе с тем в некоторых странах (среди них и Россия) численность «лидеров экономики знаний» выше соответствующего им среднемирового объема инвестиций. РФ на 7-м месте в мире по числу ныне живущих лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий, на 18-м месте по числу лидеров креативных индустрий и на 35-м — по высокоцитируемым ученым. Возможно, предполагают эксперты, в России просто не хватает частных крупных технологических корпораций — работать с техническими и креативными талантами обычно умеют именно они.

Венера Петрова