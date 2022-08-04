Спорная «Платина»

В последнее время суды нередко принимают неожиданные решения в отношении исков банков, принудительно лишившихся лицензии. В последние годы отзывов было не так много — основной период расчистки закончился. Но спорить с ЦБ за возврат лицензий банки стали чаще и порой, кажется, успешнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По пути жесткого сопротивления и судебного конфликта с ЦБ пошел и банк «Платина» (оператор платежной системы «Киберплат»). В день отзыва (в середине сентября 2021 года) банк выложил большой объем закрытых документов ЦБ в интернет, а затем обратился к правоохранителям с требованием проверить законность потери лицензии (см. “Ъ” от 7 октября 2021 года).

А после и в суд. И на первом этапе банку не повезло. 2 февраля суд признал законными оспариваемые приказы ЦБ РФ. Не согласившись с этим, банк «Платина» подал апелляцию, которая была удовлетворена 24 мая: Девятый арбитражный апелляционный суд по иску банка признал незаконными приказы регулятора. С этим не согласился уже ЦБ и подал кассацию, которая в среду, 3 августа, была удовлетворена. «Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе»,— говорится в информации на сайте суда. В материалах дела отмечается, что кассационный суд 28 июня по ходатайству ЦБ РФ приостановил исполнение постановления апелляции до завершения производства в кассационной инстанции.

В оспариваемом решении суда в пользу банка отмечалось, что по состоянию на дату отзыва лицензии (17 сентября 2021 года) остатки денежных средств банка на счетах ЦБ РФ составили 86,6 млн руб., размер средств обязательных резервов кредитной организации, депонированных в ЦБ,— 21,4 млн руб. Аресты на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете в ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, отсутствуют.

Однако претензии у ЦБ были отнюдь не к финансовым показателям банка, а к его деятельности в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Кроме того, банк проводил «в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Пока мотивировка кассации неизвестна, но в целом решение выглядит логичным.

Впрочем, очевидно, что «Платина» не остановится, несмотря на бессмысленность попыток — после глобального конфликта с регулятором. ЦБ тоже будет стоять на своем. Точку в вопросе поставит, видимо, Верховный суд. Хотя с учетом позиций сторон это будет спор ради спора.